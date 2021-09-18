تليجرام يحجب منصة الروسى نافالنى لـ«التصويت الذكى»

ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، فإنه عند محاولة الولوج إلى منصة "التصويت الذكى" على تليجرام، تظهر رسالة مفادها أن "هذا المحتوى لا يمكن عرضه لأنه ينتهك القانون الانتخابى".
وقال مؤسس "تليجرام"، بافيل دروف، عبر حسابه على شبكة الرسائل باللغة الروسية، إنه اتخذ هذه الخطوة "لأن الحملة الانتخابية فى روسيا قد انتهت، والعملية الانتخابية نفسها قد بدأت" يوم الجمعة، حيث "يبدأ ما يسمى بالصمت الانتخابى".
وكان تطبيقى "آبل" و"جوجل" الأمريكيين قاما، أمس الجمعة، بإزالة تطبيق "نافالنى"، الذى يوجه المستخدم مباشرة إلى منصة "التصويت الذكى"، التى ابتكرها الزعيم المعارض لمحاولة هزيمة حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، فى الانتخابات.
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