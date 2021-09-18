إصابات كورونا تقفز فى الهند مجددًا وتقترب من 36 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - قفزت حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الهند مجددًا، اليوم السبت، بنسبة بلغت 3%، حيث سجل البلد الآسيوى 35.662 إصابة جديدة بالفيروس، وذلك بعد يوم من تسجيل رقم قياسى غير مسبوق بتطعيم 25 مليون شخص.





وبلغت معدلات التطعيم ضد وباء كورونا فى الهند إلى 466 جرعة فى الثانية، ووصل إجمالى الجرعات المقدمة للمواطنين، أمس الجمعة، 25 مليون جرعة. وفى بيان عبر "تويتر"، قالت وزارة الصحة الهندية، إن عدد الجرعات التى تم تقديمها يوم 17 سبتمبر، يعادل "عدد سكان أستراليا". وكانت الصين أعطت اللقاح لأكبر عدد من الأشخاص وهو 24.7 مليون شخص فى يوم واحد خلال شهر يونيو الماضى.

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