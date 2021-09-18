الطلاب يبحثون عن رابط منصة الاختبارات المركزية تسجيل جديد حيث بدأ تطبيق مدرستي التعليمي على تفعيل خدمة الدخول إلى المنصة، وعمل اختبار مركزي، يقوم بتحديد مهارات الطلاب وحصرها، ويقيم مستوى الطلاب في المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية.

تقوم وزارة التربية والتعليم على تحقيق هذه الخدمة من خلال منصة مدرستي التعليمية عن بعد، والتي سوف يبدأ تطبيقها في هذا العام الدراسي الجديد الموافق 1443، حيث قامت المنصة بالانطلاق منذ تفشي فيروس كرونا في البلاد، للحد من انتشار الوباء، وتم تحويل التعليم إلى تعليم إلكتروني حتى يتم العبور من هذه المرحلة الخطيرة بأمان، وقد تمت الاختبارات في التنشيط من 5 سبتمبر لعام 2021 من على منصة مدرستي.

أولا قم بتحميل التطبيق (تطبيق مدرستي).

قم بتسجيل الدخول وكتابة كلمة المرور.

بعد ذلك قم بتحديد رمز الاختبار.

قم باستخدام مايكروسوفت للعمل على تسجيل الدخول بسهولة.

ثم قم بالبحث عن صورة الملف الشخصي الخاصة بك.

بعد ذلك استخدم رابط الاختبار نفسه لتسجيل الدخول على الاختبار لتقوم بأدائه.

ومن على شاشة التطبيق يمينًا قم باختيار (اختبار).

سوف تظهر لك شاشة الاختبار قم بقراءة الأسئلة وحليها كلها.

بعد ذلك اختر الانتهاء من الاختبار ثم إرساله.

وبهذا تكون قد أجريت الاختبار المطلوب منك بسهولة.

من أكثر ما تتميز به منصة مدرستي أن لها أرقام عديدة لخدمة العملاء، حيث وضحت وزارة التربية والتعليم كل وسائل الاتصال بالمنصة، والتي يستطيع الطالب من خلالها الوصول إلى حلول المشاكل والشكاوى من خلال التواصل مع أرقام خدمات العملاء والأرقام الساخنة.

يوجد رقم للدعم الفني لمنصة مدرستي وهو 320033988 وهو خط ساخن بمجرد أن تقوم بطلبه يرد عليك إحدى ممثلي خدمة العملاء مباشرةً.

الرقم الموحد لخدمة العملاء وهو عبارة عن: 19996.

يوجد رقم لوزارة التربية والتعليم السعودية يمكنك التواصل معها من خلال الرقم: 530001147.

رقم خدمة العملاء وهو رقم دعم مجاني، هو: 80012999999.

يبحث الكثير من الطلاب عن رابط منصة الاختبارات المركزية تسجيل جديد، وهذا بسبب تفعيله من قبل وزارة التربية والتعليم في القاهرة.