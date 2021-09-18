لأيام محدودة تمويل شخصي سريع بدون كفيل 600 الف ريال نتيجة ارتفاع معدل البطالة

إن الاف من طلبات تمويل شخصي سريع بدون كفيل نتيجة ارتفاع معدل البطالة الذي أدى تفاقم الأوضاع. يستخدم العملاء التمويل الشخصي لعدة أسباب، من سداد المديونية (السبب الأكثر شيوعًا للحصول على قرض شخصي) إلى تحسين وتحديث المنزل. في أعقاب جائحة الفيروس التاجي، يلجأ الكثير من الناس إلى تمويل شخصي سريع لمواجهة ضغوطات الطوارئ المالية. ربما لتغطية النفقات اليومية حتى يتمكنوا من الوقوف على أقدامهم مرة أخرى. عندما تحصل على تمويل شخصي بدون كفيل من على ائتمان متوسط، يمكنك استخدامه لسداد معظم النفقات. تُستخدم القروض الشخصية بشكل شائع في حالات الطوارئ أو مشاريع تحسين المسكن أو توحيد الديون ذات الفائدة المرتفعة. بالمقارنة، عندما تحصل على التمويل العقاري أو تمويل سيارة، يمكن استخدامه فقط لغرض معين. دعونا نلقي نظرة على شركة تقدم أفضل تمويل سريع بدون كفيل وبدون تحويل راتب. سنغطي أيضًا بعض الخيارات البديلة إذا لم يكن القرض مناسبًا لك.

كيفية الحصول على قرض شخصي بائتمان ليس جيد

إذا قررت أن طلب تمويل شخصي بدون كفيل هو الأفضل لك، فاتبع هذه الخطوات الست.

تحقق من سجل الائتمان لمعرفة ما إذا كنت تستوفي الحد الأدنى من متطلبات المقرض، راجع تقرير الائتمان جيدًا. قارن الأسعار وعروض التمويلات من جهات إقراض متعددة. إذا كنت ترغب في الحصول على افضل تمويل شخصي سريع بدون كفيل متاحة، فراجع مواقع المقرض لمعرفة مبالغ التمويل المقدم والرسوم ومتطلبات الدخل والمؤهلات الأخرى. التأهل المبدئي: فائدة هذا حصولك على تقدير لما يمكن أن يكون عليه معدل الفائدة السنوية وشروط القرض. اختر المناسب لاحتياجاتك: بمجرد مقارنة الأسعار والشروط، اختر المقرض الذي لديه اشتراطات تتناسب مع احتياجاتك للاقتراض. التقديم: تقدم بطلب تمويل شخصي بدون كفيل عبر الإنترنت أو شخصيًا (إن وجد) – سيُطلب منك معلومات، مثل دخلك واسم القطاع الوظيفي والعمر وبعض المعلومات المالية البسيطة. تلقي الأموال: إذا تمت الموافقة على تمويلك، فقد يتم إيداع أموالك مباشرة في حسابك في نفس اليوم.

قد تتلقى موافقة فورية على مبالغ قد تصل إلى 600 ألف ريال وتستلمه خلال 1-3 أيام. إنها احد افضل الشركات في المملكة التي تمكنك من الحصول على تمويل شخصي سريع بدون تحويل راتب وبدون كفيل للقطاع الخاص والحكومي.

نصائح من ذهب لضمان حصولك على تمويل شخصي سريع بدون كفيل

اتبع هذه النصائح الذهبية لتحصل على تمويل شخصي سريع وفوري في المملكة العربية السعودية.

نظرًا لعدم وجود سبب وجيه لدفع فائدة على الأموال التي لا تحتاجها، تأكد من تقديم طلب تمويل شخصي بدون كفيل لتحصل على ما هو ضروري فقط.

على النقيض من ذلك، إذا لم تقترض ما يكفي من المال، فقد تضطر إلى التقديم على قرض طارئ في المستقبل لتغطية احتياجاتك المالية.

تأكد من قدرتك على سداد الأقساط الشهرية للقرض. آخر شيء تريد القيام به هو جعل الأمور أسوأ من خلال إرهاق نفسك مالياً.

نظرًا لأن التحصّل درجة ائتمانية أعلى يؤدي عادةً إلى معدلات وشروط قروض أحسن للمقترضين، فمن المهم إصلاح أخطاء الائتمان التي قد تضر بدرجاتك.

عندما يُظهر تقرير الائتمان الخاص بك العديد من استفسارات الائتمان الصعبة في فترة زمنية قصيرة، فقد يكون ذلك بمثابة علامة تحذير للمقرضين أنك تواجه مشاكل مالية وتحتاج إلى نقود على الفور.

في كثير من الأحيان، يمكن لمقدم الطلب الذي تم رفضه إعادة طلب تمويل سريع بعد بضعة أشهر والحصول على القرض بمجرد أن يرى المُقرض أنه يمكنه سداد مدفوعات شهرية في الوقت المحدد.

يرغب المقرضون في رؤية نسب DTI وهي نسبة الدين للدخل اقل من 36٪ والنسب الأقل تعمل على تحسين احتمالات الموافقة على القرض.

قم بخفض نسبة DTI الخاصة بك عن طريق تقليل ديونك وزيادة دخلك.

يمكن تسريع وقت تخفيض الديون عن طريق سداد مدفوعات إضافية واستخدام استراتيجيات السداد مثل كرة الثلج للديون وطرق انهيار الديون.

قم بزيادة دخلك عن طريق التفاوض على راتب أعلى مع صاحب العمل أو عن طريق كسب أموال إضافية من خلال عمل جانبي.

قم بالتسوق للتعرف على المقرضين الذين لديهم أفضل معدلات وشروط للتمويل الشخصي.

ستقدم لك الشركات المختلفة أسعارًا مختلفة فلديهم جميعًا طرقًا مختلفة لتقييم المخاطر.

ضع في اعتبارك استخدام ثقفني عند بدء التسوق على تمويل بدون كفيل يمكنهم المساعدة في التأكد من حصولك على أفضل سعر ومُقرض لاحتياجاتك. يمكن أيضًا استخدام حاسبة القروض لتعرف المبلغ الذي ستدفعه مقابل القرض وتحديد المدة التي ستستغرقها لسداده.

تعلم المقارنة بين المقرضين للحصول على أفضل تمويل شخصي بدون كفيل من غير البنوك 600 الف

لتحصل على السعر الأفضل وشروط مميزة لأي تمويل شخصي سريع، يجب عليك المقارنة الشاملة لبعض من المقرضين. انظر إلى هذه العوامل الرئيسية:

هامش الربح: عند مقارنة التمويل الشخصي، لا تنظر فقط إلى سعر الفائدة. راجع الحد الأدنى والحد الأقصى لمعدلات النسبة السنوية للمقرض. نظرًا لأن هذا المعدل يأخذ في الاعتبار الرسوم وتكاليف التمويل الأخرى إلى جانب سعر الفائدة فقط، فإنه يمكن أن يمنحك فكرة أفضل عن تكاليف الاقتراض الحقيقية.

الرسوم: إذا أمكن، حاول تجنب المقرضين الذين يفرضون مصاريف إنشاء عالية أو غرامات الدفع المبكر- كلاهما يزيد من تكلفة قرضك.

شروط السداد: اختر مدة التمويل التي تناسب احتياجات الاقتراض الخاصة بك. على الرغم من أنك قد تكون قادرًا على تقليل أقساط القرض الشهرية عن طريق اختيار مدة أطول للتمويل، إلا أن الجانب السلبي هو أنك ستدفع على الأرجح فائدة أكبر على طول القرض.

سرعة التمويل: إذا كنت بحاجة إلى وصول سريع إلى أموال القرض، فاختر مقرضًا لديه سجل حافل بإصدار الأموال فورًا في نفس التوقيت.

ماذا تنتظر قدم الان فالعرض محدود لفترة قليلة ادخل على أسرع تمويل شخصي بدون كفيل لتجد مبلغ قرض يلبي الاحتياجات الأسرية لك.

لابد من وجود إيجابيات وسلبيات لتحصل على تمويل بهذا الرقم دون ائتمان كبير؟

بالطبع كغيره من المنتجات المالية فان حصولك على تمويل شخصي بائتمان ليس جيد سيكون له مزايا وعيوب. عندما تفكر في قرض شخصي بدرجة ائتمانية ليست بهذا القدر العالي، تأكد من أنك تفهم تمامًا الفوائد مقابل التكاليف.

متوسط ​​سعر الفائدة قليل بالنسبة لبطاقات الائتمان. إن استخدام قرض شخصي مقابل بطاقة ائتمان قد يساعدك على توفير المال على رسوم الفائدة.

من الصعب الاستيلاء على ممتلكاتك إذا تخلفت عن السداد. التمويل الشخصي بشكل عام غير مضمون، مما يعني أنك لست مضطرًا للمخاطرة بأي ممتلكات كضمان.

إذا تخلفت عن تسديد قرض شخصي، فلن يتمكن المُقرض من مصادرة أصولك، ما لم يكن للمحكمة رأي أخر سبق إصداره بالفعل.

الوصول السريع إلى التمويل: في كثير من الأحيان، يمكن تلقي أموال القرض في أقرب وقت أو في يوم العمل التالي. قد يكون هذا مفيدًا إذا كنت بحاجة إلى المال للطوارئ.

الحد الأقصى لمعدل الفائدة السنوية المرتفعة لدى بعض البنوك معدلات مئوية سنوية (APRs) تصل إلى 25.99٪. هذا يمكن أن يزيد بشكل كبير من تكاليف الاقتراض.

يمكن أن يؤدي التخلف عن السداد إلى إتلاف درجة الائتمان: إذا كنت لا تستطيع سداد قرضك الشخصي، فإن التخلف عن السداد سيؤدي إلى أضرار جسيمة لدرجة الائتمان، مما يجعل من الصعب تقدمك من اجل تمويل شخصي في القريب.

الرسوم: يمكن أن تؤدي مصاريف الإنشاء المرتفعة إلى تقليل مبلغ القرض وزيادة تكاليف الاقتراض.

اجعل من اقتراضك قرض شخصي سريع بدون كفيل تجربة رائعة تنتهي باستلام الأموال كلها دون الحاجة للذهاب الى بنك. عادةً ما يكون لدى البنوك معدلات فائدة أعلى ومتطلبات إقراض أكثر صرامة من الشركات، ولكن لا داعي للقلق بشأن مشكلات القبول. وإذا كنت بالفعل عميلاً في البنك – خاصةً بنك محلي – فقد تحصل على امتيازات مثل معدلات أقل أو تكون قادرًا على التأهل لشروطهم ليتم موافقتهم على قرض شخصي بدون الكفيل أكبر.

بدائل التمويل الشخصي بعد رفضك من البنوك

إذا قررت أن رغبتك في قرض شخصي سريع ليس مناسبًا لك، فإليك بعض خيارات الاقتراض البديلة التي يجب مراعاتها.

تقدم البنوك الاجتماعية خدمات مالية للأشخاص الذين يعيشون أو يدرسون أو يعملون في المملكة. حتى تتقدم لتحصل على قرض شخصي ، يجب أن ترسل أوراق كثيرة للتأكد من حالتك. ومع ذلك ، فإن بنك التنمية غالبًا ما يتمتع بمعدلات جذابة ، يميل إلى أن يكون أكثر استعدادًا للعمل مع المقترضين الذين لديهم درجات ائتمانية أقل وتاريخ ائتماني ضعيف.

المؤسسات الاجتماعية: بدلاً من تقدمك بطلب قرض من أحد المقرضين أو البنك عبر الإنترنت. ابحث عن قرض من بنك التنمية الاجتماعي.

الأصدقاء والعائلة: اسأل صديقًا أو أحد أفراد العائلة عما إذا كان سيسمح لك باقتراض المال. قد يفرض عليك المُقرض فائدة ضئيلة أو معدومة. تأكد من الحصول على بنود الاتفاقية كتابيًا، بالإضافة إلى سداد القرض في الوقت المحدد لتجنب الإضرار بعلاقتك.

الاقتراض من رجل أعمال: على عكس مقدمي القرض الشخصي التقليدي، يتم تمويل الأموال من شخص لأخر من قبل مستثمرين أفراد. يوفر بعض مقرضي ما يعرف بP2P تمويل شخصي بائتمان متوسط.

الرهن العقاري: قد يسمح لك البنك بالاقتراض مقابل ذلك بسعر أرخص حيث أن القرض مضمون بمنزلك.

كن حذرًا مع هذا الخيار – يمكن أن يكون قرض الأسهم العقارية محفوفة بالمخاطر، فيمكن للمقرض يمكن أن يحجز منزلك إذا تخلفت عن رد القرض.

عند البحث عن بدائل، تجنب مقرضي يوم الدفع. على الرغم من أن العديد من الذين يقدمون سلفة الراتب لم ينظروا الى درجتك الائتمانية، إلا أن معدل الفائدة السنوية يمكن أن يصل إلى 60%.