تمويل النقد مقابل العقار والعروض الجديدة من الأهلي ومعرفه المميزات وكيفيه الحصول علي العروض

تمويل النقد مقابل العقار والعروض الجديدة عليه من اهم العروض التي تم إطلاقها حديثا والتي تعتبر من ضمن عروض التمويل العقاري الذي تم أطلاقه اليوم. والتي اعلن عنها البنك الأهلي عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك اعلن البنك أيضا عن مجموعه من العروض علي جميع منتجات التمويل العقاري الذي يقدمها البنك. مثل عروض تمويل البناء الذاتي الجديدة من البنك الأهلي بمميزات غير مسبوقه. كما تم الإعلان أيضا من ضمن العروض عن عروض تمويل وحده تحت الإنشاء الجديدة من الأهلي وكيفيه تملك وحده سكنيه. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح تمويل النقد مقابل العقار بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط اللازمة التي تم الإعلان عنها. وشرح كيفيه الحصول علي التمويل والعروض بالخطوات من خلال هذه المقالة.

تمويل النقد مقابل العقار

اعلن البنك عن العروض الجديدة والتي تمكن العملاء من الحصول علي منتج تمويلي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها. كما يقوم البنك بالاتفاق في عقد بينه وبين العميل بمساعده العميل للحصول علي سيوله نقديه تصل إلي 80% من قيمه العقار الأصلية. بالإضافة إلي ذلك اعلن البنك عن عن نوع التمويل والذي هو من نوع ألتورق.

شروط تمويل الرهن العقاري

كما تم الإعلان عن عده شروط يجب توافرها في المستفيدين والتي تم الإعلان عنها عبر صفحه البنك حديثا. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم بالكامل من خلال الأتي:

التمويل يصل إلي 2 مليون كحد اقصي.

يجب أن لا يقل عمر العميل عن 20 سنه.

فترات سداد مرنه وسهله ومريحه وتصل مدتها إلي 15 سنه.

كما يجب أن لا يزيد عمر العقار عن 35 سنه عند نهاية فتره السداد.

العقارات المقبولة في العروض فيلا أو شقه أو عماره.

يجب أن يكون العقار من ضمن المدن المعتمدة من المنتج.

كيفيه الحصول علي تمويل الرهن العقاري

بالإضافة إلي ذلك اعلن البنك الأهلي عن طريقه وكيفيه الحصول علي التمويل والعروض والتي سوف نقوم بشرحها لكم عبر الخطوات الأتية: