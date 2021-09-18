أخبار اليمن : اتهام امرأة أربعينية بقتل بناتها الثلاث

اتهام امرأة أربعينية بقتل بناتها الثلاث
مثُلت امرأة متهمة بقتل بناتها الثلاث بعد أسابيع فقط من وصول الأسرة إلى نيوزيلندا قادمة من جنوب أفريقيا أمام المحكمة اليوم السبت.
وقال متحدث باسم المحكمة إن لورين آن ديكاسون مثلت أمام المحكمة في مدينة تيمارو الساحلية في الصباح وإن القاضي جدد احتجازها في المستشفى لتقييم حالتها العقلية.
وقالت الشرطة إن ديكاسون (40 عاما) متهمة بقتل طفلتيها التوأمين اللتين تبلغان من العمر عامين وشقيقتهما البالغة من العمر ست سنوات. وعثر على جثثهم يوم الخميس في منزل كانت الأسرة تقيم به.
وأضافت الشرطة في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أن "الشرطة تود أن تطمئن المجتمع أن هذا كان حادثا مأساويا فرديا ولا نبحث عن أي شخص آخر".
وستمثل ديكاسون أمام المحكمة مرة أخرى في الخامس من أكتوبر. *المصدر:رويترز
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