جبهة تيجراى ترحب بالعقوبات الأمريكية على إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر "تويتر"، اليوم السبت، قال المتحدث باسم الجبهة جيتاشيو رضا، إن "العقوبات المقررة جيدة جدًا"، واصفًا إجراءات حكومة رئيس الوزراء آبى أحمد، بأنها مثال للإبادة الجماعية.
ووصفت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، الصراع بأنه أحد أسوأ أزمات حقوق الإنسان فى العالم، وسمح الرئيس الأمريكى، جو بايدن، بفرض عقوبات جديدة لجلب أطراف الصراع إلى طاولة المفاوضات.
وكان مسؤول بالبيت الأبيض أكد استعداد الولايات المتحدة لاتخاذ "إجراء صارم"، إذا لم يتم إحراز تقدم قريبًا بشأن الوضع المأساوى فى تيجراى.
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