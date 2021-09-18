التمويل الأسرع | شروط تمويل شخصي 50 ألف ريال بدون ضامن أو كفيل

تعد خدمة تمويل شخصي 50 ألف ريال من الراجحي من أهم الخدمات وأفضل أنواع التمويل التي يمكن الحصول عليه من قبل بنك الراجحي، حيث يقدم البنك العديد من أنواع التمويل والقروض التي تتوافق تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى العديد من المميزات الأخري، مثل تسهيلات السداد وعدم وجود ضامن أو كفيل، ومن خلال موقعنا يمكنكم الاطلاع على طريقة لتوصل على هذا القرض من بنك الراجحي والمميزات التي يقدمها البنك للعملاء.

شروط تمويل شخصي 50 ألف ريال من الراجحي

حتى يتم الحصول على تمويل شخصي 50 ألف ريال من الراجحي يجب توافر عدد من الشروط، والتي تتمثل في النقاط التالية:

أولاً أن يكون الراتب الشهري للمتقدم 2000 ريال أو اكثر.

لا يقل عمر المقترض عن 20 عام، ولا يزيد السن عن 60 عام.

امتلاك حساب بنكي شخصي تابع لمصرف الراجحي.

تقديم جميع الأوراق المطلوبة كاملة وسارية المفعول.

يقدم بنك الراجحي عدد من أفضل القروض والتمويلات، والتي تناسب جميع المواطنين، كما يقدم عدد كبير من المميزات، التي جعلته من أفضل البنوك التي يتعامل معها كثير من العملاء، وفي النقاط التالية أهم مميزات تمويل إمكان الراجحي:

يتميز بنك الراجحي بتقديم القروض الخاضعة لأحكام وتعاليم الشريعة الإسلامية.

من مميزات التمويل الشخصي أنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري إلى البنك.

لا يشترط وجود ضامن أو كفيل.

يقدم التمويل بحد أقصى 50 ألف ريال سعودي، بالعديد من تسهيلات السداد.

تصل فترة سداد القرض إلى خمس سنوات بحد أقصى.

يقدم التمويل بهامش ربح تنافسي.

يمكن الحصول على هذا القرض الشخصي بسهولة لأي مواطن، إذا توافرت به الشروط المذكورة.

من أهم المميزات أنه يمكن طلب القرض من خلال الموقع الخاص بالبنك، من خلال الدخول إلى رابط مصرف الراجحي وكتابة البيانات المطلوبة، وإرسال الطلب من خلال التطبيق.

رابط التقديم على تمويل إمكان

يمكنك الحصول على تمويل إمكان من خلال اتباع الخطوات التالية:-