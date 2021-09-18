طريقة إصدار وكالة إلكترونية بوابة ناجز وزارة العدل برقم الهوية

طريقة إصدار وكالة إلكترونية أو طباعة وكالة إلكترونية عبر بوابة ناجز وزارة العدل، تعد أحد الخدمات التي تقدمها وزارة العدل الإلكترونية للمواطنين؛ حيث يستطيع المواطن إصدار الوكالة واعتمادها بشكل إلكتروني وبطَريقة سهلة ومباشرة، بالإضافة إلى إشعار كافة الأطراف بعملية الإصدار، وذلك دون الحاجة للذهاب لكتابة العدل، كما تقدم وزارة العدل خدمات أخرى، منها الاستعلام عن وكالة صادرة من كتابة العدل، أو من المحاكم المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

طريقة إصدار وكالة إلكترونية

تقدم وزارة العدل السعودية العديد من خدمات العدلية، من بينها طباعة وكالة إلكترونية، والاستعلام عن وكالة إلكترونية، بالإضافة إلى إصدار وكالة إلكترونية، وهذه الخدمات إلكترونية تتم من خلال بوابة ناجز وزارة العدل، ولكن لابد من توافر متطلبات الخدمة وهي أن يكون للمستفيد وكالة سابقة، وأن يكون عدد الموكلين واحد فقط، وفيما يلي طريقة إصدار وكالة إلكترونية:

الانتقال إلى بوابة ناجز وزارة العدل. العمل على تحديد نوع الوكالة المطلوبة. القيام بتسجيل بيانات الوكيل كاملة. العمل على تحديد بنود وتاريخ انتهاء الوكالة مع العلم أن مدة الوكالة الصادرة إلكترونيًا لا تتجاوز عام. النقر على إصدار وكالة إلكترونية برقم الهوية.

طباعة وكالة إلكترونية

تعد طباعة وكالة إلكترونية برقم الهوية من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين، وبالتالي فكل خدمات الوكالة إلكترونية، لا تحتاج الذهاب لكاتب العدل أو المحاكم، لذلك يستطيع المواطن طباعة وكالة إلكترونية من خلال زيارة بوابة ناجز وزارة العدل، ثم يقوم :

تسجيل رقم الوكالة ورقم الهوية. يتم النقر على خيار بحث. تظهر عندها تفاصيل الوكالة المراد التحقق منها. ثم يتم النقر على طباعة وكالة إلكترونية.

بوابة ناجز وزارة العدل

تعد بوابة ناجز منصة إلكترونية معنية بتقديم الخدمات العدلية للمواطنين بشكل إلكتروني، بما فيها التحقق من وكالة إلكترونية، وإصدار وكالة إلكترونية وغيرها من خدمات وزارة العدل الإلكترونية، لذلك فقد حرصت وزارة العدل على توفير خدمتها في منصة واحدة؛ لتسهيل الأمور وسرعة الحصول على الخدمات من قبل المواطنين والوافدين وقطاع الأعمال داخل المملكة، ولم تقتصر خدمات بوابة ناجز على طباعة و إصدار وكالة إلكترونية فقط، ولكن تشمل خدمات المحاكم والتنفيذ والعقارات، ويحرص المهتمون بشؤون ناجز على تحديث الخدمات باستمرار.

في النهاية نكون قدمنا طريقة إصدار وكالة إلكترونية وطباعتها عبر بوابة ناجز وزارة العدل.