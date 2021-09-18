رابط تسجيل وظائف وزارة العمل ssoidp.gov.ps بند تشغيل مؤقت لفئة التمريض 100 وظيفة

رابط تسجيل وظائف وزارة العمل ssoidp.gov.ps التي قام السيد إيهاب الغصين في تصريح له على موقع الوزارة الرسمي عن طرح عدد 100 وظيفة في بند تشغيل الممرضين بشكل مؤقت للعل في مستشفيات القطاع لاحتواء أزمة جائحة كرونا، وتقوم بوابة الدخول الموحدة للقطاع باستقبال تسجيلات الراغبين في الالتحاق بالعمل كما تقوم باستقبال تحديث بيانات الخريجين على المنصة الخاصة بذلك.

تسجيل بوابة الدخول الوطني الموحدة

ويتم استقبال بيانات الخريجين ووظائف القطاع عبر البوابة الموحدة، وهي بوابة تم إطلاقها إلكترونيا لخدمة التسجيل الإلكتروني لسكان القطاع، وذلك لضمان سهولة تداول البيانات وسهولة تسجيلها، كما يكون من الهام عدم استعمال العنصر البشري في التسجيل تجنبا للخطأ أو الزحام الشديد وخاصة بعد انتشار فيروس كرونا وارتفاع أعداد الإصابات اليومية به في القطاع بالموجة الرابعة من الفيروس بمتحور دلتا،

الموجة الرابعة من فيروس كرونا بالقطاع ووظائف التمريض الجديدة

استمر فيروس كرونا في التجول في قطاع غزه والأراضي المحتلة منذ ظهوره الأول في 2020، وأدت قلة الإجراءات الوقائية وأيضا قلة أعداد الكوادر الطبية المؤهلة بالقطاع إلى صعوبة السيطرة عليه، حيث أصبحت وحدات العناية المركزة تحت ضغط عالي بسبب ارتفاع في الإصابات اليومية من الفيروس وقلة الإمكانيات، ولذلك قامت وزارة العمل بطلب عمل مؤقت لكوادر تمريضية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الإصابات.

تصريحات وزارة العمل

صرحت وزارة العمل استجابتها السريعة للجنة التابعة في مستشفيات القطاع، حيث ارتفع العمل في المستشفيات وازداد الضغط على الاطقم الطبية بما استدعى التدخل واللجوء إلى أعداد إضافية لرفع القدرة الاستيعابية للعمل ومحاصرة الإصابات الكبيرة، وذلك تم طرح وظائف مؤقتة في مجال التمريض للعاملين بالقطاع في المستشفيات الحكومية وذلك بعد التسجيل في رابط وزارة العمل الرسمي.

رابط تسجيل وظائف وزارة العمل ssoidp.gov.ps بند تشغيل مؤقت

قامت وزارة العمل بالسماح لتدوين والحجز في عمل التمريض المؤقتة عبر الرابط الرسمي لها، كما طالبت الخريجين من قبل بتحديث بياناتهم على رابط البوابة والذي يأتي بالخطوات التالية: