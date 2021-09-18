وزير الإعلام اللبناني: إقرار البيان الوزاري للحكومة الجديدة الخميس

دوت الخليج :- أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، الأربعاء، أن مجلس الوزراء سيجتمع يوم غد الخميس، لإقرار البيان الوزاري للحكومة الجديدة.
والجمعة، تشكلت الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، عقب 13 شهرا من التعثر بسبب خلافات سياسية، بعد استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس/ آب 2020، إثر انفجار مرفأ بيروت.
وقال قرداحي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري بمقر الحكومة، إن "مسودة البيان الوزاري ستناقش الخميس وسيتم إقرارها".
وأعرب عن أمله أن "تمثُل الحكومة الجديدة أمام البرلمان بداية الأسبوع المقبل للتصويت على منحها الثقة".
و أضاف قرداحي: "نريد أولا تأمين الكهرباء والمازوت والبنزين للناس".
و"البيان الوزاري" هو بمثابة برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، وعلى ضوئه تعلن الكتل البرلمانية موقفها من الحكومة من خلال منحها الثقة أم لا.
وتم تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري (خطة الحكومة) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من نائبه ووزراء العدل والطاقة والمالية والثقافة والداخلية والتنمية الإدارية والإعلام والتربية والعمل والزراعة.
ويعاني لبنان منذ أكثر من شهرين نقصا حادا في الوقود المخصص لتوليد الكهرباء، بسبب عدم توافر النقد الأجنبي الكافي لاستيراده، ما أدى إلى زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء أكثر من 20 ساعة يوميا.
ويأمل اللبنانيون أن تضع الحكومة الجديدة حداً للأزمة الاقتصادية الحادة التي تضرب البلاد منذ أواخر 2019، والتي أدت الى انهيار مالي وارتفاع قياسي بمعدلات الفقر، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.
الاناضول
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