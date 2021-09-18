زلزال قوي يضرب مدينة امريكية
ضرب زلزال بقوة 4,3 درجة على مقياس ريختر مساء أمس الجمعة مدينة كارسون بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ، أن الهزات الأرضية تم تسجيلها في الساعة 02:58 صباح اليوم السبت بتوقيت "غرينيتش" على بعد كيلومترين غرب مدينة كارسون في مقاطعة لوس أنجلوس، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 11,9 كيلومترا.
من جهتها، قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن سكان مدينة لوس أنجلوس والمدن المحيطة بها شعروا بالهزات الأرضية، مضيفة أنه لم تصل حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات.
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