الرئيس الجزائرى يقرر تنكيس علم البلاد ثلاثة أيام حدادا على وفاة بوتفليقة

جدة - نرمين السيد - قرر الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، تنكيس علم البلاد، لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم السبت، حدادا على وفاة رئيس الجزائر السابق، عبد العزيز بوتفليقة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وأعلن التلفزيون الحكومى الجزائرى فى وقت سابق، وفاة رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما. وكان بوتفليقة الرئيس السابع للبلاد منذ استقلالها عن فرنسا فى 1962، وتولى رئاسة الجزائر سنة 1999. واستقال بوتفليقة فى 2 أبريل 2019 بعد أشهر من احتجاجات واسعة على إعلان نيته تولى فترة رئاسية خامسة. وببقائه ما يقارب 20 عاما فى الحكم، من 1999 حتى 2019، يعتبر الرئيس الأطول حكما للجزائر.

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