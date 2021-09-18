إنفو جراف| الجرائم الإنسانية فى تيجراى.. الأرقام تفضح انتهاكات آبى أحمد

جدة - نرمين السيد - ارتكب رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد، جرائم مروعة ضد أبناء شعبه فى إقليم تيجراى، وتسبب فى مقتل وإصابة ونزوح الآلاف بسبب آلة الحرب باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ضد أبناء الإقليم.





ورصدت قناة إكسترا نيوز عبر الإنفو جراف التالى جرائم آبى أحمد: وكشف الإنفو جراف أن حرب رئيس الوزراء الإثيوبى على أبناء شعبه تسببت فى مقتل 200 ألف إثيوبى، ونزوح حوالى 80 ألف بالإضافة إلى عدد من جرائم الحرب.

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