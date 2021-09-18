انتخاب الإمارات نائبا لرئيس منتدى التعاون بمبادرة الحزام والطريق

وشارك وفد الإمارات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية"وام"، اليوم السبت، فى اجتماع المجلس الإشرافى على المبادرة، وتم خلاله انتخاب رئيس ونوّاب المنتدى، حيث تم انتخاب خالد على البستانى مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب نائباً لرئيس المنتدى، بعد أن انتُخِبَت الإمارات نائباً لرئيس المنتدى خلال الاجتماع الأول للمجلس الإشرافى للمبادرة الذى عقد فى الصين فى شهر أبريل عام 2019 بمشاركة الإمارات.
وبحث المنتدى الثانى للتعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة "الحزام والطريق" - الذى عقد والمعرض الافتراضى المصاحب له عبر تقنيات الاتصال المرئى عن بُعد - تعزيز التعاون الضريبى بين دول ومناطق "الحزام والطريق"، خصوصاً فيما يتعلق بالاستفادة من الفرص المتاحة فى المجال الرقمى لتطوير القطاع الضريبى مستقبلاً وتحسين أنظمته من خلال التوسع فى التحول الرقمى.
كما تم خلال المنتدى، الذى استمر ثلاثة أيام، مناقشة آفاق الاقتصاد الرقمى، وسبل التوسع فى التحول الرقمى فى القطاع الضريبى، بالاعتماد على الإدارة الضريبية الرقمية، وتعزيز الخدمات الضريبية الرقمية، ومناقشة استخدام التقنيات الحديثة فى المعاملات الضريبية، ومن بينها تقنية التعاملات الرقمية "بلوك تشين" والاستفادة من مميزات تقنيات البيانات الضخمة لتسهيل إجراءات الامتثال الضريبى، وزيادة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعى فى القطاع الضريبى، بالإضافة إلى تحديث وسائل إدارة البيانات الضريبية، وتبادل المعلومات الضريبية، وتطوير أطر الرقابة وحماية أمن البيانات الضريبية.
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