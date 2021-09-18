شروط طلب تمويل ترميم المنزل وقيمته من بنك التنمية الاجتماعية

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شروط طلب تمويل ترميم المنزل التي صبحت متاحة للأغلب المواطنين في المملكة بتمويل وفقا لشروط قد حددها بنك التنمية الاجتماعية، ويقدم بنك التنمية الاجتماعي عدد من أنواع التمويل المختلفة التي تساعد الأسر في كثير من الاحتياجات الخاصة لمواجهة ظروف الحياه من قرض الترميم أو الأسرة أو الزواج، ويعتبر البنك أحد الركائز الحكومية الهامة في مجال تقديم برامج التمويل الميسرة لمواطنين لبدء في البناء إضافة لدعم المشاريع الصغيرة و الناشئة لما لها من أهمية عالية في بناء اقتصاد المملكة، ويقدم بنك التنمية الكثير من الخدمات والتمويلات الهامة ومنها شروط بنك التنمية الاجتماعية لإعطاء قرض ثاني (الزواج-الأسرة)، لذلك قد وفرت وزارة الإسكان من خلال بنك التنمية الاجتماعية تمويل ترميم المنزل حتى لا يسبب ضرر عليهم.شروط طلب تمويل ترميم المنزل من بنك التنمية الاجتماعية
يتم طلب ترميم المنزل من بنك التنمية الاجتماعية وفقا للشروط يجب الالتزام بها عند التقديم على القرض ومن هذه الشروط:
- أن لا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة.
- أن لا يزيد الدخل الشهري عن 12,500 ريال.
- يجب وجود صك بملكية المنزل لطالب التمويل.
- اقل عمر للمنزل هو (5) سنوات.
- أن يكون مضى على انتقال ملكية العقار سنة واحدة على الأقل.
- إذا كان انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى فيجب أن يكون قد مضى على انتقال الملكية سنتان على الأقل.
- القرابة من الدرجة الأولى هم الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا والإخوان والأخوات والزوجات
- ألا تزيد مساحة أرض المبنى المراد ترميمه عن (1000م) ألف متر.
- يتم الحصول على ما قيمته 18 ألف ريال سعودي لترميم المنازل المقامة من الطين.
- يتم الحصول على 30 ألف ريال سعودي لترميم المنازل الشعبية.
- يكون الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل المبنية بالخرسانة المسلحة (60.000) ستون ألف ريال.
- يجب تقديم صورة من هوية الكفيل وضرورة تقديم أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونيًا.
- أصل تعريف بالراتب مفصل للكفيل موقع ومختوم من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يومًا.
- تقديم أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك وأصل موافقة الصندوق العقاري على منح التمويل في حال وجود رهن على المنزل.
- صور من هويات الشهود الموقعين على نموذج التنازل والتوكيل.
والجدير بالذكر في حال كان عمر المستفيد أكبر من 60 سنة وأقل من 65 سنة يكون الحد الأعلى للتمويل 30 ألف ريال وفي حال كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة وأقل من 70 سنة يكون الحد الأعلى للتمويل 18 ألف ريال بشرط إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز عمره 55 سنة، ويمكن التقديم على التمويل من خلال الموقع الكتروانى أو التطبيق على الجوال وأيضا التعرف على شروط التمويل الجديد من بنك التنمية الاجتماعية.
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شروط طلب تمويل ترميم المنزل التي صبحت متاحة للأغلب المواطنين في المملكة بتمويل وفقا لشروط قد حددها بنك التنمية الاجتماعية، ويقدم بنك التنمية الاجتماعي عدد من أنواع التمويل المختلفة التي تساعد الأسر في كثير من الاحتياجات الخاصة لمواجهة ظروف الحياه من قرض الترميم أو الأسرة أو الزواج، ويعتبر البنك أحد الركائز الحكومية الهامة في مجال تقديم برامج التمويل الميسرة لمواطنين لبدء في البناء إضافة لدعم المشاريع الصغيرة و الناشئة لما لها من أهمية عالية في بناء اقتصاد المملكة، ويقدم بنك التنمية الكثير من الخدمات والتمويلات الهامة ومنها شروط بنك التنمية الاجتماعية لإعطاء قرض ثاني (الزواج-الأسرة)، لذلك قد وفرت وزارة الإسكان من خلال بنك التنمية الاجتماعية تمويل ترميم المنزل حتى لا يسبب ضرر عليهم.شروط طلب تمويل ترميم المنزل من بنك التنمية الاجتماعية
يتم طلب ترميم المنزل من بنك التنمية الاجتماعية وفقا للشروط يجب الالتزام بها عند التقديم على القرض ومن هذه الشروط:
- أن لا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة.
- أن لا يزيد الدخل الشهري عن 12,500 ريال.
- يجب وجود صك بملكية المنزل لطالب التمويل.
- اقل عمر للمنزل هو (5) سنوات.
- أن يكون مضى على انتقال ملكية العقار سنة واحدة على الأقل.
- إذا كان انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى فيجب أن يكون قد مضى على انتقال الملكية سنتان على الأقل.
- القرابة من الدرجة الأولى هم الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا والإخوان والأخوات والزوجات
- ألا تزيد مساحة أرض المبنى المراد ترميمه عن (1000م) ألف متر.
- يتم الحصول على ما قيمته 18 ألف ريال سعودي لترميم المنازل المقامة من الطين.
- يتم الحصول على 30 ألف ريال سعودي لترميم المنازل الشعبية.
- يكون الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل المبنية بالخرسانة المسلحة (60.000) ستون ألف ريال.
- يجب تقديم صورة من هوية الكفيل وضرورة تقديم أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونيًا.
- أصل تعريف بالراتب مفصل للكفيل موقع ومختوم من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يومًا.
- تقديم أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك وأصل موافقة الصندوق العقاري على منح التمويل في حال وجود رهن على المنزل.
- صور من هويات الشهود الموقعين على نموذج التنازل والتوكيل.
والجدير بالذكر في حال كان عمر المستفيد أكبر من 60 سنة وأقل من 65 سنة يكون الحد الأعلى للتمويل 30 ألف ريال وفي حال كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة وأقل من 70 سنة يكون الحد الأعلى للتمويل 18 ألف ريال بشرط إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز عمره 55 سنة، ويمكن التقديم على التمويل من خلال الموقع الكتروانى أو التطبيق على الجوال وأيضا التعرف على شروط التمويل الجديد من بنك التنمية الاجتماعية.
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