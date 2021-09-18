تمويل للمطلقات والأرامل قرض كنف سقف تمويلي يصل إلى 30 ألف ريال بدون فوائد

يقدم بنك التنمية السعودي تمويل المطلقات والأرامل على هيئة قرض يسمى” كنف” لمساعدة النساء السعوديات في مواجهة مشكلات والتزامات الحياة الصعبة ومتطلباتها بدون عامل أو رجل سوف يستعرض لكم موقع ثقفني الإخباري في ضوء الخدمات اليومية التي يقدمها لقراءة شروط وكيفية الحصول على قرض كنف عبر السطور الأتية.

شروط ومتطلبات قرض كنف للأرامل والمطلقات

تقدم بنك التنمية قرض تمويل يصل الى ثلاث سنوات بدون فوائد أو رسوم بأقساط مرينة لفترة سداد تصل إلي 60 شهرا وللحصول على هذا القرض يوجد عدد من الشروط والمتطلبات وهي كالاتي:

يشترط الجنسية السعودية.

لابد من وجود حساب بنكي وحساب مسجل في منصة ابشر.

يشترط أن يكون الكفيل سعودي الجنسية وليس مقيما على أراضي المملكة.

يجب ألا يقل عمره المقترضة عن 25 سنة وألا يزيد عن 55 سنة.

لابد أن تكون السيدة المتقدمة موظفي القطاع العام.

أن تكون على راس العمل.

في حالة السيدة إذا كانت غير موظفة يجب إحضار كفيل موظف حكومي رسمي قائم على راس العمل ويقوم بتقديم كل المستندات والالتزامات المالية وتكون تسمح بالكفالة.

في حالة إذا كانت السيدة المتقدمة للقرض ربه منزل فيجب عليها إحضار كفيل.

إذا كانت السيدة المستفيدة مواظفة حكومية فبتوجب ألا يزيد الدخل الشهري لها عن 10000 ريال سعودي.

توافر كافة الوثائق والمستندات المطلوبة الكاملة والرسمية وأيضا الهوية الشخصية.

خطوات التقديم على قرض كنف للمطلقات والأرامل

يتساءل الكثير من السيدات عن طريقة التقديم على قرض كنف للأرامل والمطلقات إليك الخطوات التي تساعدك في الحصول على هذا التمويل من البداية إلى النهاية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي ويتوجب استخدام الهوية الوطنية دون الحاجة إلي الذهاب شخصيا إلي احدي فروع البنك بهدف تسهيل الأمور علي على المتقدمة فاليكم اهم الخطوات اللازمة للحصول على قرض كنف للأرامل والمطلقات.

يجب البدء بالدخول إلى الموقع موقع بنك التنمية الاجتماعي الرسمي ثم التوجه المباشر إلى صفحة تقديم القرض.

قومي بتسجيل رقم الهوية الشخصية وتاريخ الميلاد في الموقع الإلكتروني.

هنا يتم التحقق من صحة هويتك وتاريخ ميلادك.

بعد التحقق من صحة البيانات والوصول إلى تطابقها سوف يتم أخذ معلوماتك من خلال الجهات الحكومية.

قومي باستكمال البيانات المطلوبة منك عبر الموقع لطلب القرض.

وبعد سوف يتم تحديد موعد بنظام البنك من اجل إرسال أوراقك من خلال البريد.

سوف يتم معالجة الطلب المقدم من قبل إدارة بنك التنمية الاجتماعي ومن ثم في حالة القبول سوف يتم تحويل المبلغ الى حسابك البنكي.

من الممكن تقصيد المبلغ عبر نظام سداد، أو من خلال الخصم المباشر للإقساط الشهرية من الراتب في حالة إذا كنتي موظف حكومية.

هذا ما قد تم تقديمه حول قرض كنف للمطلقات والأرامل في البنك التنمية من متطلبات الشروط وطريقة التقديم.