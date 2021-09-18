شروط تمويل الخريجين يصل إلى 300 الف ريال من بنك التنمية الاجتماعية

شروط تمويل الخريجين من بنك التنمية الاجتماعية التي يعمل على تقديم الكثير من الخدمات للشباب لمساعدتهم على بدء مشروعهم بسهولة مع وجود التمويل الذي يصل إلى 300 الف ريال سعودي للمشاريع الهادفة، كما أن هذا التمويل لخريجي الدبلومات الصحية والمعدين للتدريس والحاصلين على مؤهلات البكالوريوس للتقديم على التمويل لمشاريع صغيرة تتوافق مع خبراتهم وتخصصاتهم العلمية، كما أن بنك التنمية الاجتماعية يعد من اهم المؤسسات الحكومية في مجال تقديم برامج التمويل التنموية الميسرة للشباب في المملكة لرفع اقتصاد المملكة، ويقدم البنك خدمة السداد الآلي لبرامج تمويل البنك في جميع فروع البنك بالمملكة مما سهل التسديد من خلال لصراف الآلي أو الإنترنت الهاتف المصرفي ويمكن معرفة شروط التمويل الجديد من بنك التنمية الاجتماعية.

أن يكون الخريج سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة. الايقل عمرة عن21 عام ولا يزيد 65 عام. أن يكون المتقدم متفرغ تماما لإدارة المشروع. ألا يكون شريكاً في مشروع آخر في وقت التقديم. يجب أن يكون ضمن المشاريع التي يمولها بنك التنمية الاجتماعية. لابد من ملء نماذج تقديم كل برنامج. لا يتجاوز مبلغ التمويل عن 300الف ريال سعودي. أن يكون المشروع جديد أو تحت التأسيس لم يمر علي تشغيله اكثر من 3 سنين. يجب اجتياز المقابلة الشخصية ودفع قيمة الرسوم الإدارية. يجب تقديم ضمانات السداد بما لا يقل عن 50% من قيمة التمويل المطلوب. لابد أن يكون لديه من الخبرة والكفاءة لإدارة المشروع.

تقديم بطاقة الهوية الأصلية. الأصول من المؤهلات والشهادات والخبرات المسجلة في التطبيق. عرض فكرة المشروع (PowerPoint) لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة. التوقيع على إقرار الاستعداد بتوفير الضمانات المطلوبة.

عيادات الأسنان ومعامل تركيب وصناعة الأسنان وأنشطة المختبرات الطبية. ضيافة الأطفال والرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة والأشعة. مراكز العلاج الطبيعي والمراكز الرياضية. الصيدليات في المناطق الواعدة ومعامل النظارات والبصريات.

الدخول على رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية الإلكتروني الضغط على حساب جديد. ثم بإدخال بيانات الدخول على حساب أبشر من اسم المستخدم وكلمة المرور قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك واضغط على تسجيل الدخول وصول رسالة الهاتف رسالة نصية بها كلمة مرور مؤقتة، قم بإدخالها يتم النقر على متابعة. أدخل تاريخ الميلاد ورقم الهوية وتوضيح مكان إصدار بطاقة الهوية. أدخل الرمز المرئي والضغط على تسجيل حساب. قم بمراجعة البيانات المدخلة والنقر على تأكيد واستكمل باقي خطوات التسجيل

شروط تمويل الخريجين من بنك التنمية الاجتماعيةالأوراق المطلوبة للحصول على تمويل الخريجينالأنشطة المستهدفة من برنامج تمويل الخريجينطريقة إنشاء حساب بنك التنمية الاجتماعيةخدمة عملاء بنك التنمية الاجتماعية

يوفر بنك التنمية الاجتماعية عدد من الطرق التي يمكن من خلالها التواصل مع خدمة العملاء بحيث يمكن للعميل اختيار الطريقة المناسبة للتواصل من خلال الطرق التالية:

الاتصال على رقم خدمة العملاء المجاني لبنك التنمية الاجتماعية: 920008002 التواصل من خلال موقع البنك الإلكتروني التواصل عن طريق الذهاب لأقرب فرع تابع للبنك خلال أيام من الأحد للخميس بداية من 7:30 صباحا حتى 2:30 مساء. الاتصال على رقم مركز الاتصال الوطني على 199099 التواصل من خلال حساب البنك الرسمي على تويتر

يتم التقديم على القرض للسعوديين فقط وكذلك طلب الإعفاء للسعوديين. يجب أن يكون مقدم الطلب ليس عليه قروض لبنوك أخرى. يجب على العميل تقديم ما يثبت تعثره وعدم قدرته دفع الأقساط. أن تكون حالة المتقدم المادية صعبة ويجب أن يتم تقديم مساعدته. يتم إسقاط الديون المتبقية في حالة الحالات المرضية الشديدة.

شروط الحصول على إعفاء بنك التنمية الاجتماعية

ويجب بعد توقيع عقد التمويل إحضار أصل السجل التجاري والتصاريح اللازمة لإقامة المشروع وتوفير الضمانات المطلوبة في طلب التمويل.

والجدير بالذكر إن بنك التنمية الاجتماعية يقدم العديد من التمويلات والقروض الهامة التي خدم شريحة كبيرة في المملكة المحتاجين للتمويل من الشباب أو القادرين عن العمل ولا يوجد وظيفة تقدم لهم التمويل وفقا للشروط معينة مثل شروط وطريقة التقديم على قرض نفاذ بنك التنمية الاجتماعية 1442غيرة الكثير من التمويلات والقروض التي تخدم كثير من فئات المجتمع من المواطنين والمواطنات للحصول على تمويل لتلبية الاحتياجات الخاصة بهم ومنها قرض الزواج وكذلك شروط طلب تمويل ترميم المنزل وقيمته من بنك التنمية الاجتماعية.