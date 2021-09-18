“الصيادلة”: اتفاقية لتوظيف 1500 صيدلي في مشروع حكومي

دوت الخليج :– أعلنت نقابة الصيادلة أن نقيبها الدكتور زيد الكيلاني بصدد توقيع اتفاقية لتوظيف وتأهيل 1500 صيدلانية وصيدلاني.

وتابعت في بيان لها مساء الخميس، أن الفئة المستهدفة في المشروع من الصيادلة الأردنيين حديثي التخرج ضمن أحد المشاريع الحكومية وبالتعاون مع وزارتي الصحة والمالية.

وبينت أن المشروع يمتدّ عمره لثلاث أشهر قابلة للتجديد ويهدف إلى إيجاد فرص عمل جديدة للصيادلة وتأهيلهم لسوق العمل.