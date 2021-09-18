اليونيسكو تدعو لإعادة فتح مدارس الفتيات فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - دعت وكالة الأمم المتحدة للتربية والثقافة "يونيسكو"، إلى إعادة فتح مدارس الفتيات فى أفغانستان، محذرة من "عواقب لا رجعة فيها على نصف سكان البلاد"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





واعتبرت مديرة الوكالة، أودرى أزولاى، أن "مستقبل أفغانستان يعتمد على تعليم الفتيات والفتيان، وهذا الأمر لا يقل أهمية عن ضرورة السماح لجميع المعلمين بالعودة إلى المدارس للتدريس، وبالتالى توفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة"، داعية المسؤولين عن رفض حضور الفتيات الى المدارس إلى توضيح موقفهم امام الرأى العام". وحذرت أزولاى "من العواقب التى لا رجعة فيها لعدم السماح للفتيات بالعودة إلى المدرسة بسرعة فى جميع مستويات التعليم"، مبينة أن "تأخر عودة الفتيات إلى التعليم الثانوى يهدد بتركهن مهمشات فى التعليم وفى نهاية المطاف فى الحياة".

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