المنظمة الدولية للهجرة: فرار أكثر من 2 مليون شخص جراء الصراع فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، أوضح التقرير أن الذين فروا من منازلهم تركوا وراءهم ممتلكاتهم وسبل عيشهم، ويحتمون حاليا فى أكثر من 380 موقعًا مختلفًا عبر مناطق تيجراى وأمهرة وعفر.

وأوضح أن هذه الأرقام تضاف إلى أولئك الذين عبروا الحدود إلى السودان، حيث وصل ما يزيد عن 75 ألف لاجئ إلى السودان، ولا تزال الأعداد تدفق عبر الحدود لطلب اللجوء هروبا من ويلات الحرب فى تيجراى.

وبحسب المنظمة، أدى الصراع إلى نزوح ما يقرب من 80% من النازحين داخليًا فى البلاد، فى حين أدى الجفاف والفيضانات إلى نزوح 20% المتبقية.