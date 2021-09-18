إنقاذ لبنان من كارثة جديدة..ضبط شاحنة محملة بـ20 طنا من نيترات الأمونيوم

جدة - نرمين السيد - ضبطت وزارة الداخلية اللبنانية، شاحنة محملة بـ 20 طنا من مادة نيترات الأمونيوم بمنطقة بعلبك شرقى العاصمة اللبنانية بيروت، وهى نفس المادة التى تسببت فى الانفجار المدمر بميناء بيروت البحرى فى الرابع من أغسطس العام الماضى.





وتوجه وزير الداخلية اللبنانى القاضى بسام المولوى إلى منطقة سهل بدنايل التى تم نقل الشاحنة إلى منطقة آمنة بها، حيث تفقد مضبوطات شاحنة محملة بـ20 طنا من نيترات الأمونيوم ضبطتها وحدة بعلبك القضائية.

وأجرى وزير الداخلية زيارة لمنطقة البقاع شرقى العاصمة فى زيارة هى الأولى بعد توليه مهام وزارة الداخلية.

جدير بالذكر أن ميناء بيروت البحرى شهد فى 4 أغسطس من العام الماضى انفجارا مدمرا جراء اشتعال النيران فى 2.750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتى كانت مخزنة فى مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذى أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مبانى ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد المسئولية عن تخزين هذه المادة طوال فترة 6 سنوات داخل الميناء.