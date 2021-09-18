جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، وثقت المنظمات العنف الجنيسى بمستويات مروعة من الوحشية بما فى ذلك الضرب والتهديد بالقتل. وأوضحت أن الجناة احتجزوا بعض الضحايا لأيام وأسابيع، فى ظروف تشكل عبودية جنسية. وأشارت المنظات الحقوقية إلى أن المرافق الصحية فى تيجراى سجلت 1288 حالة عنف جنسى فى تيجراى، بين شهرى فبرايل وإبريل هذا العام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منظمات دولية: مئات النساء فى تيجراى تعرضن لتعذيب ممنهج واغتصاب جماعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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