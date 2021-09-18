فيديو.. أيمن عقيل: الوضع فى تيجراى أصبح سيئا جدا وآبى أحمد فقد السيطرة

جدة - نرمين السيد - قال أيمن عقيل، العضو المراقب بلجنة حقوق الإنسان والشعوب الإفريقية، إن الوضع فى إقليم تيجراى أصبح سيئا جدا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء آبى أحمد فقد السيطرة على الوضع، نتيجة الخسائر الكبيرة التى تتعرض لها قواته.





وأكد عقيل فى مداخلة هاتفية لغرفة الأخبار بفضائية "إكسترا نيوز"، إنه نتيجة منع وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيجراى والانتهاكات الكبيرة التى ترتكبها إثيوبيا وآبى أحمد، بدأ العالم يستشعر الخطر.

وأشار عقيل إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارات حول العقوبات على إثيوبيا فيما يخص النزاع فى تيجراى، موضحا أن هناك منظمات أخرى اتخذت نفس المسلك ومنها الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان والشعوب الإفريقية، والتى تقدمت بتقارير حول هذا الملف.

وأوضح عقيل أن الوضع فى إقليم تيجراى أصبح سيئا جدا، مشيرا إلى أن الوضع بالنسبة للجيش الإثيوبى ورئيس الحكومة آبى أحمد، أصبح خارجا عن السيطرة نتيجة الخسائر التى يتعرض لها، وفقدان جزء كبير من جنوده، وتم انتهاك كل القواعد والقوانين.

وتمنى عقيل أن تستطيع الولايات المتحدة اتخاذ قرارات على المستوى الدولى لإصدار قرارات من مجلس الأمن وتحريك المجتمع الدولى تجاه إثيوبيا، مشيرا إلى أن واشنطن لديها من الوسائل والأدوات لحشد عدد كبير من الدول لإصدار قرار من مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان والشعوب الإفريقية.