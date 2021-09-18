اليونيسكو: تجب إعادة فتح مدارس الفتيات في أفغانستان 

دعت وكالة الأمم المتحدة للتربية والثقافة "يونيسكو"، إلى إعادة فتح مدارس الفتيات في أفغانستان، محذرة من "عواقب لا رجعة فيها على نصف سكان البلاد".

واعتبرت مديرة الوكالة، أودري أزولاي، أن "مستقبل أفغانستان يعتمد على تعليم الفتيات والفتيان، وهذا الأمر لا يقل أهمية عن ضرورة السماح لجميع المعلمين بالعودة إلى المدارس للتدريس، وبالتالي توفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة"، داعية المسؤولين عن رفض حضور الفتيات الى المدارس إلى توضيح موقفهم امام الرأي العام".

وحذرت أزولاي "من العواقب التي لا رجعة فيها لعدم السماح للفتيات بالعودة إلى المدرسة بسرعة في جميع مستويات التعليم"، مبينة أن "تأخر عودة الفتيات إلى التعليم الثانوي يهدد بتركهن مهمشات في التعليم وفي نهاية المطاف في الحياة".