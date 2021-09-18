للأسبوع الـ10 على التوالي.. احتجاجات ضد التصاريح الصحية في فرنسا 

شهدت فرنسا اليوم مظاهرات احتجاجية تجرى كل يوم سبت منذ 10 أسابيع، ضد الإجراءات المشددة المفروضة من قبل الحكومة بغية الحد من تفشي فيروس كورونا.
ونظمت في العاصمة باريس اليوم ثلاث مسيرات احتجاجية ضد التصاريح الصحية الخاصة بكورونا يقود إحداها عناصر من حركة "السترات الصفراء".
وكانت قناة BFM TV نقلت عن مصدر في الشرطة تأكيده أنه من المتوقع أن يشارك في مظاهرات اليوم ضد التصاريح الصحية في باريس نحو 17 ألف شخص، وما بين 80 و120 ألفا آخرون في باقي مناطق البلاد.
ويشارك في الاحتجاجات خاصة موظفون في القطاع الصحي يعربون عن غضبهم إزاء فرض التطعيم الإلزامي عليهم.
وتجري المظاهرات في باريس وسط حالة من الهدوء النسبي، غير أن الشرطة، حسب BFM TV تتحسب لاضطرابات محتملة في العاصمة ومدن نانت وبوردو وتولوز.
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