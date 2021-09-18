أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 138 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 138 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 138 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين خروقات استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية، ومحاولة تسلل في حيس، و10 غارات لطيران تجسسي على الفازة والتحيتا وحيس.

وأشار المصدر إلى رصد 10 طائرات تجسسية في أجواء الخمسين والفازة وحيس والدريهمي والجبلية والتحيتا، و20 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 82 قذيفة و100 خرق بالأعيرة النارية المختلفة.