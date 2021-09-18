أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يواسي آل الأضرعي

أمين عام المؤتمر يواسي آل الأضرعيبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الاستاذ / محمد علي احمد الاضرعي، عضو اللجنة الدائمة رئيس الدائرة التنظيمية في الإتحاد التعاوني الزراعي، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.

وأشار أمين عام المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته العملية في مجال المشاريع التعاونية الزراعية، ومشاركاته الفاعلة في مختلف الفعاليات التنظيمة والانتخابية.

و في برقية العزاء التي بعثها إلى اولاد الفقيد / يونس محمد علي الاضرعي، وادريس وعلي محمد علي الاضرعي، وكافة آل الاضرعي في مديرية عنس محافظة ذمار، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته في هذا المصاب الجلل.

مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".