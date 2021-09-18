تواصل الاحتجاجات ضد التصاريح الصحية فى فرنسا للأسبوع العاشر

جدة - نرمين السيد - ونظمت فى العاصمة باريس اليوم ثلاث مسيرات احتجاجية ضد التصاريح الصحية الخاصة بكورونا يقود إحداها عناصر من حركة "السترات الصفراء"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وكانت قناة BFM TV نقلت عن مصدر فى الشرطة تأكيده أنه من المتوقع أن يشارك فى مظاهرات اليوم ضد التصاريح الصحية فى باريس نحو 17 ألف شخص، وما بين 80 و120 ألفا آخرون فى باقى مناطق البلاد.

ويشارك فى الاحتجاجات خاصة موظفون فى القطاع الصحى يعربون عن غضبهم إزاء فرض التطعيم الإلزامى عليهم.

وتجرى المظاهرات فى باريس وسط حالة من الهدوء النسبى، غير أن الشرطة، حسب BFM TV تتحسب لاضطرابات محتملة فى العاصمة ومدن نانت وبوردو وتولوز.