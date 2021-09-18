جدة - نرمين السيد - ونظمت فى العاصمة باريس اليوم ثلاث مسيرات احتجاجية ضد التصاريح الصحية الخاصة بكورونا يقود إحداها عناصر من حركة "السترات الصفراء"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وكانت قناة BFM TV نقلت عن مصدر فى الشرطة تأكيده أنه من المتوقع أن يشارك فى مظاهرات اليوم ضد التصاريح الصحية فى باريس نحو 17 ألف شخص، وما بين 80 و120 ألفا آخرون فى باقى مناطق البلاد.
ويشارك فى الاحتجاجات خاصة موظفون فى القطاع الصحى يعربون عن غضبهم إزاء فرض التطعيم الإلزامى عليهم.
وتجرى المظاهرات فى باريس وسط حالة من الهدوء النسبى، غير أن الشرطة، حسب BFM TV تتحسب لاضطرابات محتملة فى العاصمة ومدن نانت وبوردو وتولوز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تواصل الاحتجاجات ضد التصاريح الصحية فى فرنسا للأسبوع العاشر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.