الغذاء العالمى: 5.5 مليون شخص يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائى فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أشارت المنظمة -فى تحليل التصنيف المرحلى المتكامل للأمن الغذائى- إلى أن 5.5 مليون شخص فى تيجراى والمناطق المجاورة، يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائى. وحذرت المنظمة من أن 400 ألف شخص معرضون لخطر المجاعة، الأمر الذى يتطلب المساعدة الغذائية بشكل عاجل. وشددت المنظمة على ضرورة تقديم مساعدات عاجلة لسكان الإقليم، فى أسرع وقت ممكن لمنع وقوع أزمة إنسانية فى الإقليم.

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