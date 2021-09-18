تمويل إمكان من بنك الراجحي بأقل راتب 50 ألف ريال سعودي بالمملكة

تمويل إمكان من بنك الراجحي بأقل راتب 50 ألف ريال سعودي يمكنك الحصول على التمويل لجميع العملاء، وبأقل راتب، تمويل ميسر للسعودين، ومتاح إمكان لجميع موظفي القطاع الخاص، سواء كانت معتمدة أو شركة غير معتمدة، أو عميل في القطاع الحكومي داخل المملكة، أو شبه حكومي، وإمكان خاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، وتقدم حلولا تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، عبر آليات سهلة وسلسة، ثم يمكن الحصول على تمويل عن طريق تطبيق إمكان، أو الموقع الإلكتروني، ويتم إيداع المبلغ في حسابكم فور صدور الموافقة في مدة سريعة، ويمتاز التمويل انه بأقل راتب 2000 ريال سعودي، وبدون كفيل، وأيضا بدون تحويل الراتب الشهري، ويتم ذلك عبر الموقع الإلكتروني لإمكان مصرف الراجحي، بدون الذهاب إلي أي فرع من فروع البنك، ويمكن قراءة هذا المقال للاستفادة. احصل علي التمويل الشخصي وطني مميزاته وشروطه من مصرف الراجحي بالمملكة

تمويل إمكان من بنك الراجحي بأقل راتب 50 ألف ريال سعودي

هناك شروطا للحصول على تمويل إمكان لدى مصرف الراجحي:

أن يكون المتقدم من الموظفين في احدي الشركات، أو مؤسسات القطاع الخاص المعتمدة وغير المعتمدة. يكون يعمل بالقطاع الحكومي، أو شبه الحكومي. ثم فترة عمل لا تقل عن ثلاثة اشهر. العمر المطلوب لا يقل عن 20 سنة. يجب فتح حساب في مصرف الراجحي. ثم عدم وجود تعثر لدي تقرير سمه داخل المملكة.

متوافق مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية. ثم تمويل أصافي يصل 2 مليون ريال سعودي. فترة سداد ميسرة إلي 5 سنوات، بدون تحويل راتب، بدون موافقة كفيل. ثم اقل راتب 2000 ريال سعودي، ويصل مبلغ التمويل إلي 50,000 ريال سعودي. اقل فترة سداد ثلاثة اشهر، واكثر مدة سداد سنة.

مميزات الحصول علي تمويل إمكان

ويمكن قراءة هذا المقال للاستفادة قرض بفترة سداد 240 شهرا وبدون كفيل لجميع المواطنين من الراجحي بالمملكة

بطاقة الهوية الوطنية سارية. ثم خطاب من جهة العمل بقيمة الراتب الشهري. كشف حساب يوضح اخر 3 شهور من البنك. ثم أرفاق شهادة التأمينات الاجتماعية، للعاملين بالقطاع الخاص.

الدخول إلي الموقع الإلكتروني لإمكان الراجحي. ثم إنشاء حساب علي الموقع ، اسم المستخدم، كلمة المرور. إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة، في أماكنها الصحيحة. الضغط علي التمويل الشخصي. ثم تعبئة طلب التمويل بالبيانات، وتتم المراجعة من المختصين بالبنك. بعد ذلك تقديم الطلب. يتم الرد علي العميل، بعد مراجعة المعلومات، ويتم الرد بالموافقة أو عدمها. ويمكن الاستفسار عن أي معلومات من رقم البنك بإمكان الراجحي 920011038 .

المستندات المطلوبة لتمويل إمكانطريقة الحصول علي تمويل إمكان الراجحيشروط التمويل الإضافي من إمكان الراجحي

يمكن لأي عميل، طلب تمويل أضافي، مع وجود تمويل قائم، بكل سهولة طبقا للشروط الموضوعة من البنك، مع توضيح نسبة الاستقطاع تصل 50%، تحت قائمة الشروط التالية:

ضرورة وجود تمويل قائم، وسجل ائتماني جيد. تحديد مبلغ التمويل ليصل 2 مليون ريال سعودي، للقطاع الحكومي وشبه الحكومي. ثم يصل مبلغ التمويل في القطاع الخاص 500,000 ريال. مدة التمويل من سنة إلي خمسة أعوام.

يوفر بنك الراجحي خدمات مصرفية متعددة لجميع العملاء. من خلال الموقع الإلكتروني، مباشر الراجحي، إمكان، وطني، للاستفادة من تلك الخدمات للعملاء. ثم من كلمة مباشر في اعلي الصفحة. والضغط علي تسجيل في الخدمات الإلكترونية. إدخال جميع البيانات المطلوبة، رقم بطاقة الصراف الآلي، الرقم السري للبطاقة، رقم الحساب. ثم الضغط علي دخول اسفل الصفحة.

الخدمات المصرفية لبنك الراجحي

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