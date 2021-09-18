كيف اطلع وثيقة العمل الحر وما هي شروط إصدارها؟

كيف اطلع وثيقة العمل الحر وخصوصًا بعد أن أصبحت واحدة من أهم الأوراق الرسمية المطلوبة في المؤسسات الحكومية، كما أن لها أهمية كبيرة في الحصول على الدعم الريفي للأسر المنتجة لهذا يسعى المواطنون في المملكة العربية السعودية لمعرفة شروط وثيقة العمل الحر بالإضافة إلى آلية استخراج وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة 2021.

كيف اطلع وثيقة العمل الحر

يلجأ إلى الحصول على وثيقة العمل الحر الأفراد الراغبين في ممارسة الأعمال الخاص بهم بشكل رسمي وقد سعت وزارة الموارد البشرية على توفير تلك الوثيقة للتقليل من نسبة العاطلين داخل المملكة، ولاستخراج وثيقة العمل الحر ينبغي المرور بالخطوات التالية:

يقوم الراغب في وثيقة العمل الحر بالتوجه إلى المنصة الخاصة بالعمل الحر.

من القائمة الرئيسية يمكن للمستخدم التسجيل عبر الضغط على كلمة سجل معنا.

تطلب المنصة بعض المعلومات الخاصة بالمستخدم من رقم الجوال وكلمة مرور وكذلك التخصص الخاص بالمستخدم.

يتم انتقال المستخدم إلى الشروط والأحكام وينبغي قراءتها بشكل جيد ومن ثم الموافقة عليها.

بعد الموافقة على الشروط والأحكام تقوم المنصة بإرسال رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق يجب إدخاله في المكان المخصص له.

يتوجه بعد ذلك المستخدم إلى التفعيل الخاص بحساب أبشر.

الذهاب إلى أيقونة اختيار التخصص الراغب في العمل به، ومن ثم يقوم المستخدم بالدخول بالحساب السابق إنشائه.

بعد تسجيل الدخول يتم النقر على كلمة إصدار وثيقة، ومنها يتم اختيار المهنة وكذلك يتم طلب بعض المعلومات الخاصة بمقر العمل.

تطلب المنصة بعد ذلك بعض الأوراق الخاصة بالأعمال التي سبق تنفيذها.

بعد إرفاق الملفات المطلوبة يتم الضغط على كلمة أصدر الوثيقة.

يتم مراجعة البيانات المدخلة ومن ثم يتم إصدار الوثيقة في خلال 7 أيام عمل.

شروط إصدار وثيقة العمل الحر

حتى يتم إثبات المهن في وثيقة العمل الحر واستخراجها رسميًا ينبغي أن يتوافر مجموعة من الشروط من بينها: