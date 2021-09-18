مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي المواعيد والقنوات الناقلة

مباراة يوفنتوس وميلان ، استكمالًا لمباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم موسم 2021/2022 ، وضمن لقاءات جولة الذهاب، يستضيف مساء غدٍ الأحد، ملعب أليانز ستاديوم في مدينة تورينو الإيطالية، واحد من أقوى المواجهات في « ديربي إيطاليا »، والذي يجمع فريقا يوفنتوس وميلان ، واللذين يحظيا بشعبية كبيرة في إيطاليا وفي القارة العجوز بأكملها، نظرًا لقوتهما وتاريخهما العريق في الكرة الإيطالية والأوروبية والعالمية.

في السطور التالية، سنتعرف على موعد مباراة يوفنتوس وميلان والقنوات الناقلة ، إضافة إلى موقف الناديين في الكالشيو عن الموسم الحالي حتى الأسبوع الثالث.

مباراة يوفنتوس وميلان

عشاق كرة القدم الإيطالية، غدًا الأحد 19 سبتمبر 2021، على موعد مع مواجهة قوية ونارية، تجمع اليوفي و الروسونيري ، والتي تأتي في ختام مباريات الأحد ضمن الأسبوع الرابع من الـ Serie A .

يعتبر نادي ميلان الإيطالي في موقف أفضل، رغم خسارته الأخيرة على مستوى دوري أبطال أوروبا ، أمام فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة (2-3) يوم الأربعاء الماضي، حيث يحتل وصافة الجدول، بفارق الأهداف عن روما المتصدر، وذلك برصيد 9 نقاط وصافي (6) أهداف، بعد أن حقق العلامة الكاملة في مباريات الجولات الثلاث الماضية، بانتصارات متتالية بدأت أمام سامبدوريا (1-0) ثم كالياري (4-1) وأخيرًا لاتسيو بثنائية نظيفة.

أما نادي يوفنتوس الإيطالي ، فهو يعاني بشدة في الأسابيع الثلاث الأولى من عمر البطولة الإيطالية، بخلاف فوزه يوم الثلاثاء الماضي على مالمو السويدي في مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة، حيث يحتل المرتبة الـ16 في الجدول العام، برصيد نقطة وحيدة، من تعادل في اللقاء الافتتاحي للموسم الحالي أمام أودينيزي (2-2) قبل أن يخسر مباراتين متتاليتين أمام كلًا من إمبولي (0-1) ونابولي (1-2).

موعد مباراة يوفنتوس وميلان والقنوات الناقلة

تقرر إقامة اللقاء، مساء غدٍ الأحد، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع ( 9.45 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة إلا الربع ( 8.45 م ) بتوقيت القاهرة، السابعة إلا الربع ( 6.45 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة يوفنتوس وميلان ، فقد أسند الاتحاد الإيطالي لكرة القدم للحكم الدولي دانييلي دوفيري مهمة القيادة التحكيمية للقاء المرتقب.

وتقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث اللقاء، وذلك عبر قناة beIN Sports 1 FR ، بالإضافة إلى قناة الدوري الإيطالي على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube ، علاوة على قنوات Sport 1 Hungary و Match Football 1 و Setanta Sports 1 Eurasia HD و Sport TV3 Potugal و Arena Sport 1 HD Serbia و Digi Sport 2 HD Romania و BT Sport 1 HD و Cosmote Sport 2 HD و Arena Sport 4 HD Croatia و Nova Sports 4 HD و Arena Sport 1 HD BIH و DAZN 1HD Italia و Max Sport 3 HD و C More Sport 2 HD fin و S Sport 2 HD و SuperSport Football .

وحول معلق مباراة يوفنتوس وميلان فهو المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي.

الخاتمة

تعرفنا في السطور السابقة، على موعد مباراة يوفنتوس وميلان والقنوات الناقلة ، وكذلك موقف الفريقين في جدول الدوري الإيطالي، إضافة إلى حكم ومعلق اللقاء المرتقب في ديربي إيطاليا.