هايتن: أصبح لروسيا قوة عسكرية لا تصدق

هايتن: أصبح لروسيا قوة عسكرية لا تصدقأكد نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي جون هايتن تمتع روسيا حالياً "بقوة عسكرية لا تصدق" بعد تحديث قواتها المسلحة على مدى الـ 20 عاماً الماضية.

وقال الجنرال الامريكي خلال مشاركته في فعالية للمجلس الأطلسي ان روسيا لديها جيش قوي بشكل لا يصدق.

وأضاف ان روسيا لم تخف عزمها على التحديث الكامل لقواتها الاستراتيجية النووية والفضائية والسيبرانية، لكن قادة الولايات المتحدة لم ينتبهوا لذلك، ولم تذكر استراتيجية الأمن القومي لعام 2010م للرئيس باراك أوباما أن روسيا منافس محتمل في المستقبل أو منافس مكافئ.

وتابع انه "في عام 2006م، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنهم سيحدثون قوتهم النووية ... وبدؤوا أيضا ببناء قوات إلكترونية وفضائية شرسة وذلك بسبب أمريكا والناتو".

وأوضح أن روسيا والصين قدمتا الآن للولايات المتحدة وجيشها تحدياً استراتيجياً لم يسبق لهما أن عرفاه من قبل في التاريخ، ليس منافساً واحداً بل اثنين في نفس الوقت.

واعتبر بان "من المهم للغاية أن نتعامل مع روسيا والصين في نفس الوقت، حالياً ينصب تركيزنا كله على أوروبا، ولكن بالنظر إلى الغرب، ستجد الصين وروسيا، وستجدهم أيضاً في جنوب القارة الأمريكية وأفريقيا والشرق الأوسط، فهم لديهم قدرات عالمية".

ولفت إلى أن روسيا والصين تعملان على تطوير قدراتهما الاستراتيجية، مثل الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت والصواريخ الباليستية العابرة للقارات.