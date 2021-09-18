أخبار اليمن : قصف سعودي متجدد يطال قرى بصعدة يوقع 4 جرحى

قصف سعودي متجدد يطال قرى بصعدة يوقع 4 جرحىجددت قوات العدو السعودي، اليوم قصفها لقرى سكنية ومزارع المواطنين بمحافظة صعدة، حيث واصلت التصعيد بالمدفعية والصواريخ، ما أدى إلى إصابة 4 مدنيين.

وأوضح مصدر أمني أن الجيش السعودي استهدف منطقة الرقو في مديرية منبه، بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بجروح بمتفاوتة.

وأشار المصدر إلى أن مناطق آهلة بالسكان في مديريتي شدا ورازح تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، طال الطرق العامة ومزارع المواطنين.