قصف سعودي متجدد يطال قرى بصعدة يوقع 4 جرحى
جددت قوات العدو السعودي، اليوم قصفها لقرى سكنية ومزارع المواطنين بمحافظة صعدة، حيث واصلت التصعيد بالمدفعية والصواريخ، ما أدى إلى إصابة 4 مدنيين.
وأوضح مصدر أمني أن الجيش السعودي استهدف منطقة الرقو في مديرية منبه، بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بجروح بمتفاوتة.
وأشار المصدر إلى أن مناطق آهلة بالسكان في مديريتي شدا ورازح تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، طال الطرق العامة ومزارع المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : قصف سعودي متجدد يطال قرى بصعدة يوقع 4 جرحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.