فيديو- خبيرة دراسات إفريقية: اغتصاب ممنهج للنساء فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - قالت هايدى الشافعى، خبير الدراسات الإفريقية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن مئات النساء فى تيجراى تعرضن لتعذيب ممنهج واغتصاب جماعى، بالإضافة إلى منع الحكومة الإثيوبية للمساعدات الإنسانية التى تدخل إلى الإقليم.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة «اكسترا نيوز»، أن هناك 2.5 مليون نازح فى شمال إثيوبيا منهم 2 مليون من تيجراى وحدها، بالإضافة إلى 70 ألف لاجئ إثيوبى هربوا من الحرب إلى السودان، ويشكلون ضغطا على الدول المجاورة.

وتابعت: الحكومة الأثيوبية تمنع دخول منظمات حقوق الإنسان للإقليم لتقديم مساعدات وأدوية للناجيات والمرضى ما تسبب فى وفاة أكثر من 100 شخص نتيجة الجوع، وهناك 5 ملايين شخص لديهم أزمة فى الغذاء.

وأضافت أن آبى أحمد رئيس الوزراء الأثيوبى، يحاول افتعال حرب ليؤكد وجوده على حساب الشعب الإثيوبى وشعوب المنطقة ويصر على الحل العسكرى، مشيرة إلى التقارير الدولية أكدت اغتصاب فتيات وحوامل وعجائز، ويتم حبسهم أياما طويلة ويتناوب الجنود اغتصابهم على أساس عرقى.

يذكر أن بايدن وقع أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على شخصيات وكيانات إثيوبية بسبب تدهور الوضع الإنسانى فى إقليم تيجراى.