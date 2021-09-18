فيديوجراف| اغتصاب وتجويع.. جرائم حرب إثيوبية وإبادة جماعية فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا لفرض عقوبات على إثيوبيا بسبب انتهاكات واسعة وفظائع إنسانية بإقليم تيجراى، والتى وصفت بأنها جرائم حرب ممنهجة ضد التيجراى.





ويكشف الفيديو جراف جرائم الحرب الإثيوبية والإبادة الجماعية فى تيجراى:

ويرصد الفيديو جراف، جرائم الحكومة الإثيوبية، لاسيما منعها وصول منظمات الإغاثة إلى المنكوبين، وممارسة أديس أبابا كل أشكال الإبادة من قصف وذبح وعنف جنسى.

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