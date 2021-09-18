مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 فى تفجيرات شرق أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وأفاد مسئولون بأن الحادث وقع عندما مرت دوریة تابعة لطالبان علی قنبلة على جانب الطريق، وأن ضحايا الحادث معظمهم من المدنيين نُقلوا إلى المستشفيات القريبة.

يأتى ذلك فيما أكد مصدران بمدينة جلال أباد قالا إنهما حصلا على المعلومات من مستشفيات وشهود، لـ"رويترز" أن القتلى سقطوا فى سلسلة من خمسة تفجيرات.

وبحسب "رويترز"، لم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث من طالبان للتعليق، كما لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.

وجلال آباد هى عاصمة إقليم ننكرهار معقل تنظيم داعش الذى نشط منذ سقوط كابول فى أيدى طالبان.

وكانت سلسلة تفجيرات وقعت عند مطار كابول فى 26 أغسطس آب وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها قد أودت بحياة أكثر من 180 شخصا.

وهذه الهجمات كانت من بين الأكثر دموية خلال عقدين من التواجد الأمريكى فى أفغانستان.