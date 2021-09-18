باحثة بالمركز المصرى: إثيوبيا تدخل مرحلة جديدة من الصراع الممتد

جدة - نرمين السيد - وأضافت "البكش"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الصراع فى إثيوبيا بين آبى أحمد وقوات التيجراى يدل أننا خلال الفترة القادمة مقبلين على مرحلة جديدة من الصراع الممتد، لافتة إلى أنه لا توجد أى مؤشرات على نهاية الصراع فى وقت قريب.

وتابعت : "تدخلات المجتمع الدولى والإقليمى والاتحاد الإفريقى طبيعية لوضع نهاية لهذا الصراع".

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