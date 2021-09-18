تمويل شخصي 300 الف ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب للرجال والنساء

توفر شركة النايفات بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي بدون الحاجة الي تحويل الراتب ولا كفيل أو ضامن، ويتميز تمويل شركه النايفات أنه خاضع لقوانين الشريعة الإسلامية وتابع لمؤسسة النقد الدولي، بشروط ميسرة وتسهيلات فى اتخاذ الإجراءات، والشروط كالتالي.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من شركة النايفات

حددت شركة النايفات بالمملكة العربية السعودية بعض الشروط والأحكام للموافقة علي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهري ولا يحتاج الي كفيل، بشروط سهلة وميسرة وهي كالتالي:

لا يقل عمر العميل عن 20 عاماً، ولا يتخطى عمره عن 60 عاماً. يشترط أن يكون عمل المتقدم لتمويل شركة النايفات في أحد الشركات المعتمدة لدي البنك سواء العمل الحكومي أو العمل الخاص. الدخل الشهري للمتقدم لا يقل عن 4000 آلاف ريال سعودي حتي يتم الحصول علي تمويل شخصي من شركة النايفات بالمملكة العربية السعودية. لا بد أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية. لا بد أن يكون المتقدم يعمل في إحدي القطاعين الحكومي أو الخاص، ولا تقل خدمة العمل عن ثلاث شهور. تقديم الاوراق والمستندات وتوافر الشروط للحصول علي تمويل شخصي من شركة النايفات.

التمويل الشخصي من شركة النايفات إسلامي خاضع للشريعة الاسلامية، تابع لمؤسسة النقد الدولي.

تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهري، ولا يحتاج الي كفيل أو ضامن.

تمويل شركة النايفات بشروط ميسرة وسهلة، ونظام السداد علي فترات طويلة ومرنة تصل الي 60 شهر.

يصل قيمة التمويل الي 300 ألف ريال سعودي كحد أقصي، والحد الأدنى لقيمة التمويل 10 آلاف ريال سعودي

ممكن للعميل الحصول علي تمويل إضافي ولكن بشروط تحددها الشركة.

المستندات المطلوبة للحصول علي تمويل النايفات

مزايا التمويل الشخصي من النايفات

تمويل شخصي من شركة النايفات ولا يحتاج الي تحويل الراتب ولا يشترط وجود كفيل، ويصل التمويل الي 300 ألف ريال فعلي الراغبين في الحصول علي التمويل الدخول علي الموقع الرسمي لشركة النايفات والتقديم علي الطلب وملاء النموذج وتقديم الاوراق المطلوبة.