شروط تمويل إمكان بهامش ربح 2% وبأقل راتب أون لاين

شروط طلب تمويل إمكان، تقدم لك إمكان أسلوب حديث عن طريق أون لاين لتحصل على التمويل الشخصي، وذلك لتقليل الإجراءات والشروط المعقدة، والتي تمكنك من الحصول على القروض بأسرع طريقة وبدون فائدة، وباستخدام هاتفك المحمول ستتمكن من الحصول على المبلغ التمويلي وتحويل الأموال إليك بكل سهولة ويسر، فشركة إمكان توصل إليك التمويل الأسرع بخطوات ميسرة وإجراءات سريعة، لتقم بتقديم أفضل الحلول التمويلية أون لاين، وفي نفس الوقت سوف تحصل على أموالك بدون شروط معقدة.

وفرت لك شركة إمكان خطوات بسيطة وشروط غير معقدة لتحصل على التمويل الميسر والتمويل الإضافي بجانب الحصول على أفضل العروض المقدمة، عرض التمويل الإضافي من شركة إمكان بهامش ربح 2%، كما أن شركة إمكان توفر لك الكثير من العروض التمويلية وبسعر مناسب لأقل قسط شهري، وهناك عدة تمويلات متنوعة من شركة إمكان للمواطن والمقيم، بدون كفيل سيارة بقسط 800 ريال موديل 2021 وبدون دفعة أولى، فهي توفر لك تمويل سيارة، وتمويل مشتريات، وتمويل ميسر، وتمويل إضافي كل هذا بعدة مزايا جيدة وشروط ميسرة، والتمويل متوفر لك بدون ضامن وبدون تحويل راتب، كما أنها وفرت لك تطبيق إمكان لتحصل على أموالك بضغطة زر وأنت في منزلك.

التمويلات المتوفرة حالياً من خلال شركة إمكان هو تمويل الميسر والتمويل الإضافي، والتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية براتب 2000 ريال، كما أنه لا يشترط وجود كفيل ولا تحويل راتب، قرض للشباب بقسط 300 ريال بدون فوائد ولا رسوم، وفي الوقت الحالي التمويل متاح للسعوديين فقط، ويمكنك أن تحصل على التمويل في حالة إذا كان لديك أي التزام أخر لأحد البنوك وفق سياسة الائتمان، كما يمكنك الاتصال على الرقم المجاني لخدمة العملاء 920011038 طوال أيام الأسبوع لطلب التمويل والحصول على أجوبة لاستفسارات، كما أنه يتم احتساب الأرباح بهذه الطريقة أجمالي مبلغ التمويل – مبلغ الربح + أرباح الثلاثة أشهر الماضية، وبذلك يمكنك حساب الأرباح الخاصة بك.

تستطيع أن تحصل على مبلغ تمويلي يبدأ من 5000 ريال وحتى 50 ألف ريال للتمويل الميسر، والتمويل الإضافي يصل حتى مليون ونصف ريال للموظفين بالقطاع الخاص، ولكن للموظفين بالقطاع الحكومي فيصل مبلغ التمويل حتى 2 مليون ريال، ومن خلال تطبيق إمكان يمكنك أن تقم بتنزيل التطبيق والتسجيل به وطلب التمويل وسوف يتم تحويل الأموال إليك بدون ضامن، وبهامش ربح 2%، ومدة التمويل خمس سنوات، كما أنه لا يشترط أعتماد الشركة من قبل شركة إمكان لتحصل على التمويل.