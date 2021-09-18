فيديو- باحث بالمركز المصرى: الوضع الإنسانى فى إقليم تيجراى كارثى

جدة - نرمين السيد - قال محمود سلامة، باحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات، إن الوضع الإنسانى فى إقليم التيجراى بإثيوبيا كارثى بسبب الصراع القائم بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى وحكومة آبى أحمد، والذى أسفر عن تدخلات خارجية ممثلة فى القوات الإريترية لمساندة رئيس الوزراء الإثيوبى ضد الجبهة الشعبية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" الذى يعرض على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن إقليم التيجراى يشهد أعمال قتل واغتصاب كما أن حوالى 900 ألف مواطن مهددين بالمجاعة، وأوضح أن القوت الإثيوبية هجرت حوالى 5.5 مليون إلى الحدود السودانية، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبى والولايات المتجدة اتخاذ قرارات ضد آبى أحمد. وذكر سلامة أن الحكومة الأمريكية بقيادة بايدن تسعى إلى حل النزاع فى إثيوبيا سلميًا، وأشار إلى أن المصالح الأمريكية فى منطقة القرن الإفريقى تتطلب استقرار إثيوبيا.

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