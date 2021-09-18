تيجراى تتعرض لحرب وحشية.. والأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بوقف الاعتداءات

جدة - نرمين السيد - تعرض سكان إقليم تيجراى لحملات قتل جماعى وتطهير عرقى بعد اتهامات قادة الإقليم لرئيس الوزراء آبى أحمد بالفساد وأنه زعيم غير شرعى بعدما أرجأ الانتخابات بحجة جائحة كورونا.





ونشرت قناة إكسترا نيوز تقريرا بعنوان "حرب وحشية وتحذيرات دولية.. تيجراى قصة تستحق أن تروى" وأكدت أن قادة الإقليم أصروا على إجراء الانتخابات ما دفع أديس أبابا لتقليص الأموال الفيدرالية المخصصة للإقليم، وفى نوفمبر 2020 استيقظ سكان تيجراى فى الرابع من نوفمبر 2020 على نيران الجيش الإثيوبى الذى دخل فى قتال عنيف معهم.

وفى ظل هذا الوضع فر ألاف السكان إلى دولة السودان المجاور، وطالبت الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقى بوقف القتال، وأعلنت وكالة الإغاثة الإنسانية عجزها عن تقديم المساعدات الكافية لمئات الآلاف الذى يواجهون شبح الموت جوعا

وكانت نتيجة عدوان آبى أحمد على تيجراى مقتل الآلاف وتشريد مليونى مواطن، وأعلنت الأمم المتحدة عن ارتكاب جرائم حرب تشمل عمليات قتل جماعى للمدنيين، واغتصاب ممنهج، واتهمت الحكومة الإثيوبية بقطع الكهرباء ومنع الإمدادات الغذائية عن الإقليم وقطع الطرق التى تصل للمنطقة من أجل عزل تيجراى عن العالم.