ونشرت قناة إكسترا نيوز تقريرا بعنوان "حرب وحشية وتحذيرات دولية.. تيجراى قصة تستحق أن تروى" وأكدت أن قادة الإقليم أصروا على إجراء الانتخابات ما دفع أديس أبابا لتقليص الأموال الفيدرالية المخصصة للإقليم، وفى نوفمبر 2020 استيقظ سكان تيجراى فى الرابع من نوفمبر 2020 على نيران الجيش الإثيوبى الذى دخل فى قتال عنيف معهم.
وفى ظل هذا الوضع فر ألاف السكان إلى دولة السودان المجاور، وطالبت الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقى بوقف القتال، وأعلنت وكالة الإغاثة الإنسانية عجزها عن تقديم المساعدات الكافية لمئات الآلاف الذى يواجهون شبح الموت جوعا
وكانت نتيجة عدوان آبى أحمد على تيجراى مقتل الآلاف وتشريد مليونى مواطن، وأعلنت الأمم المتحدة عن ارتكاب جرائم حرب تشمل عمليات قتل جماعى للمدنيين، واغتصاب ممنهج، واتهمت الحكومة الإثيوبية بقطع الكهرباء ومنع الإمدادات الغذائية عن الإقليم وقطع الطرق التى تصل للمنطقة من أجل عزل تيجراى عن العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تيجراى تتعرض لحرب وحشية.. والأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بوقف الاعتداءات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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