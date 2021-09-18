منير زهران: الحرب بين الجيش الإثيوبى وتيجراى أخذت أبعادا غير متوقعة

جدة - نرمين السيد - وأوضح زهران -فى مداخلة هاتفية للإعلامية رانيا هاشم، عبر فضائية "إكسترا نيوز"- إن قرار الرئيس الأمريكى بتوقيع أمر تنفيذى يسمح بفرض عقوبات على إثيوبيا بسبب انتهاكات تيجراى، يعتبر قرار فى الوقت المناسب إلا أنه متأخر بعض الشيء.

وتابع أن إثيوبيا تعانى من مشاكل منذ فترة طويلة، موضحا أن الحرب بين الجيش الإثيوبى وجبهة تيجراى فى الشمال أخذت أبعادا غير متوقعة، بما فى ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ونزوح لاجئين بأعداد كبيرة غربا نحو السودان الأمر الذى أدى إلى تفاقم الوضع.

وأشار زهران إلى أنه من الأسباب التى أدت إلى تفاقم الوضع هناك، هو منع المنظمات الدولية والأممية من إدخال المساعدات للإقليم؛ لإنقاذ الموقف لتخفيف وطأة الحرب الدائرة فى إثيوبيا بين الأطراف العرقية.

وأردف زهران "أعتقذ أنه آن الأوان لكى تظهر أمريكا وهى من أكبر دول العالم، الغضب لذلك وفرض العقوبات على المسؤولين عن تلك الجرائم".