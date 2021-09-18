أعلن الجيش في إندونيسيا مقتل علي كالورا، المتطرف الذي يتصدر قائمة المتشددين المطلوبين في البلاد والمرتبط بتنظيم "داعش" في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، اليوم السبت.
وقال العميد فريد مكروف قائد منطقة سولاوسي، أن كالورا كان أحد متشددين اثنين قتلا في تبادل إطلاق النار، موضحا أن المتشدد الآخر يدعى جاكا رمضان.
وأوضح أن الرجلين قتلا خلال مداهمة نفذت مساء السبت على يد فريق مشترك من عناصر الجيش والشرطة في مديرية باريغي الجبلية بمقاطعة سولاوسي الوسطى، وهي منطقة تتاخم مديرية بوسو التي تعتبر معقلا للمتطرفين في المقاطعة.
وقال مكروف إن "علي كالورا كان يتصدر قائمة الإرهابيين المطلوبين وكان زعيما لشبكة مجاهدي شرق إندونيسيا"، في إشارة إلى جماعة متطرفة كانت قد بايعت "داعش" عام 2014.
وأضاف أن قوات الأمن تبحث عن أربعة أعضاء آخرين من الجماعة التي أعلنت سابقا عن عدة عمليات اغتيال لعناصر الشرطة والأقلية المسيحية. وتكثفت العمليات الأمنية في مقاطعة سولاوسي الوسطى في الأشهر الماضية في محاولة لتوقيف أعضاء الشبكة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إندونيسيا.. مقتل متطرف على صلة بـ ”داعش” في مداهمة لقوات الأمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.