Iphone 13 pro max أقوي وأحدث هواتف شركة آبل | أهم المواصفات والسعر

Iphone 13 pro max الهاتف الجديد الذي أعلنت عنه شركة آبل مؤخراً ضمن مؤتمرها السنوي للإعلان عن أحدث إصدارات الشركة من الهواتف الذكية. جاء الهاتف ضمن قائمة من الهواتف الأخري ذات المواصفات الممتازة كعادة هواتف شركة آبل والتي أعطت لها اسما في أسواق الهواتف. ضمت تلك القائمة : Iphone 13 mini , iphone 13 , iphone 13 pro ، وأخيراً أقوي هواتف الشركة حتي الآن Iphone 13 pro max. مواصفات هاتف Iphone 13 pro max : ‌يصل وزن الهاتف إلي حوالي 238 جراماً ، فهو أثقل من الهاتف الآخر Iphone 13 pro.

‌يأتي الهاتف مع خامات من الزجاج في الأمام والخلف ، مع وجود إطار حول جسم الهاتف من الـStainless Steel.

‌كما يأتي الهاتف مع دعم تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.

‌لكن لا يتوفر المنفذ الخاص بكارت الميموري ، لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين كعادة آبل في هواتفها.

‌كذلك يأتي الهاتف بمقاومة الماء والغبار بشهادة IP68 ، فيمكن وضع الهاتف علي عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة.

‌أما عن الشاشة فالهاتف مزود بشاشة بحجم 6.7 إنش من نوع Super Retina XDR OLED ، تأتي بدقة 1284×2778 بكسل أي بمعدل كثافة 458 بكسل لكل إنش.

‌كما تأتي أيضاً مع أبعاد عرض 19.5:9 لعرض أكبر محتوي علي الشاشة ، كذلك تصل درجة سطوع الشاشة إلي 1200 شمعة.

‌كذلك تدعم الشاشة أيضاً الترددات العالية حتي 120 هيرتز ، بالإضافة إلي خاصيتي HDR10 و Dolpy Vision.

‌كما توجد علي الشاشة طبقة حماية من نوع oleophobic coating للحماية من البصمات والخدوش.

‌وايضاً يوجد علي كل من ظهر وشاشة الهاتف طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass.

‌يعمل الهاتف بنظام تشغيل آبل الجديد IOS 15.

‌كما يحتوي الهاتف علي أحدث إصدارات معالج آبل الـA15 Bionic ، والذي يأتي بدقة تصنيع 5 نانو متر.

‌المعالج سداسي النواة يحتوي علي نواتين تعملان بتردد يصل إلي 3.22 جيجا هيرتز.

‌وكذلك يوجد معالج رسوميات GPU من نوع APPLE GPU يحتوي علي 5 أنوية.

‌يتوفر الهاتف بالعديد من الإصدارات باختلاف سعة التخزين : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، 512 جيجا مع 8 جيجا رام ، وأخيراً 1 تيرابايت.

‌كذلك تأتي ذاكرة التخزين من نوع NVMe. كاميرا هاتف Iphone 13 pro max : ‌يأتي الهاتف بإعداد رباعي للكاميرات : تأتي الأساسية بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.5 ، تدعم الـDual pixel PADF و sensor-shift OIS.

‌الثانية بدقة 12 ميجا بكسل أيضاً مع فتحة عدسة F/2.8 وهي خاصة بالتصوير Telephoto تدعم عمل 3x optical zoom.

‌أما عن الثالثة فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.8 وهي خاصة بالتصوير الواسع بزاوية 120°.

‌الكاميرا الرابعة خاصة بنظام الـTOF 3D LiDAR scanner لتحسين اداء الكاميرات في العزل والتصوير.

‌أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، مع عدسة أخري SL 3D تعمل كمستشعر لبصمة الوجة Face ID.

‌الكاميرات تأتي مع دعم خاصية الـHDR والتصوير Panoramic ، كما يوجد كذلك فلاش ليد ثنائي Dual Tone.

‌يمكن للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 24/30/60 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD بمعدل التقاط 30/60/120/240 إطار.

‌كذلك أثناء التصوير يدعم الهاتف 10Bit-HDR و Dolby Vision ، وأيضاً تسجيل الأصوات ستيريو.

‌كما يدعم الهاتف أيضاً خاصية gyro-EIS الخاصة بالمثبت الإلكتروني. مواصفات أخري للهاتف : ‌كالمتوقع يأتي الهاتف مع سماعات ستيريو تعطي تجربة صوتية مميزة ، لكن لا يوجد مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌لا يدعم الهاتف ترددات الراديو FM.

‌لكن يأتي مع دعم خاصية الـNFC.

‌بصمة الهاتف تعمل بمستشعر موجود بالكاميرا الأمامية لالغاء قفل الهاتف عن طريق Face ID.

‌كذلك يتوفر دعم للعديد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، الجيروسكوب ، والضغط الجوي.

‌كما يوجد بالهاتف بطارية ليثيوم أيون – لم تعلن الشركة عن سعتها بعد- تدعم الشحن السريع بقدرة 20 وات ، عن طريق مدخل شحن من نوع Lightning, USB 2.0.

‌تدعم كذلك الشحن اللاسلكي عن طريق شاحن آبل الـMagSafe بقدرة 15 وات ، أو باستخدام أية شواحن لاسلكية أخري بقدرة 7.5 وات فقط.

‌يأتي الهاتف مع وفرة من الألوان حيث يأتي بالألوان : الأزرق ، الأسود ، الفضي ، والذهبي. سعر هاتف Iphone 13 pro max : ‌1100$ للنسخة الأقل من الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 17290 جنية مصري.

‌1200$ لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 18860 جنية مصري.

‌1400$ لنسخة 512 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 22000 جنية مصري.

‌1600$ للنسخة الأعلي من الهاتف 1 تيرابايت ، أو ما يساوي 25145 جنية مصري. مواصفات هاتف Iphone 13 pro max :كاميرا هاتف Iphone 13 pro max :مواصفات أخري للهاتف :سعر هاتف Iphone 13 pro max : الوسوم

Iphone 13 pro max الهاتف الجديد الذي أعلنت عنه شركة آبل مؤخراً ضمن مؤتمرها السنوي للإعلان عن أحدث إصدارات الشركة من الهواتف الذكية. جاء الهاتف ضمن قائمة من الهواتف الأخري ذات المواصفات الممتازة كعادة هواتف شركة آبل والتي أعطت لها اسما في أسواق الهواتف. ضمت تلك القائمة : Iphone 13 mini , iphone 13 , iphone 13 pro ، وأخيراً أقوي هواتف الشركة حتي الآن Iphone 13 pro max. مواصفات هاتف Iphone 13 pro max : ‌يصل وزن الهاتف إلي حوالي 238 جراماً ، فهو أثقل من الهاتف الآخر Iphone 13 pro.

‌يأتي الهاتف مع خامات من الزجاج في الأمام والخلف ، مع وجود إطار حول جسم الهاتف من الـStainless Steel.

‌كما يأتي الهاتف مع دعم تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.

‌لكن لا يتوفر المنفذ الخاص بكارت الميموري ، لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين كعادة آبل في هواتفها.

‌كذلك يأتي الهاتف بمقاومة الماء والغبار بشهادة IP68 ، فيمكن وضع الهاتف علي عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة.

‌أما عن الشاشة فالهاتف مزود بشاشة بحجم 6.7 إنش من نوع Super Retina XDR OLED ، تأتي بدقة 1284×2778 بكسل أي بمعدل كثافة 458 بكسل لكل إنش.

‌كما تأتي أيضاً مع أبعاد عرض 19.5:9 لعرض أكبر محتوي علي الشاشة ، كذلك تصل درجة سطوع الشاشة إلي 1200 شمعة.

‌كذلك تدعم الشاشة أيضاً الترددات العالية حتي 120 هيرتز ، بالإضافة إلي خاصيتي HDR10 و Dolpy Vision.

‌كما توجد علي الشاشة طبقة حماية من نوع oleophobic coating للحماية من البصمات والخدوش.

‌وايضاً يوجد علي كل من ظهر وشاشة الهاتف طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass.

‌يعمل الهاتف بنظام تشغيل آبل الجديد IOS 15.

‌كما يحتوي الهاتف علي أحدث إصدارات معالج آبل الـA15 Bionic ، والذي يأتي بدقة تصنيع 5 نانو متر.

‌المعالج سداسي النواة يحتوي علي نواتين تعملان بتردد يصل إلي 3.22 جيجا هيرتز.

‌وكذلك يوجد معالج رسوميات GPU من نوع APPLE GPU يحتوي علي 5 أنوية.

‌يتوفر الهاتف بالعديد من الإصدارات باختلاف سعة التخزين : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، 512 جيجا مع 8 جيجا رام ، وأخيراً 1 تيرابايت.

‌كذلك تأتي ذاكرة التخزين من نوع NVMe. كاميرا هاتف Iphone 13 pro max : ‌يأتي الهاتف بإعداد رباعي للكاميرات : تأتي الأساسية بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.5 ، تدعم الـDual pixel PADF و sensor-shift OIS.

‌الثانية بدقة 12 ميجا بكسل أيضاً مع فتحة عدسة F/2.8 وهي خاصة بالتصوير Telephoto تدعم عمل 3x optical zoom.

‌أما عن الثالثة فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.8 وهي خاصة بالتصوير الواسع بزاوية 120°.

‌الكاميرا الرابعة خاصة بنظام الـTOF 3D LiDAR scanner لتحسين اداء الكاميرات في العزل والتصوير.

‌أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، مع عدسة أخري SL 3D تعمل كمستشعر لبصمة الوجة Face ID.

‌الكاميرات تأتي مع دعم خاصية الـHDR والتصوير Panoramic ، كما يوجد كذلك فلاش ليد ثنائي Dual Tone.

‌يمكن للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 24/30/60 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD بمعدل التقاط 30/60/120/240 إطار.

‌كذلك أثناء التصوير يدعم الهاتف 10Bit-HDR و Dolby Vision ، وأيضاً تسجيل الأصوات ستيريو.

‌كما يدعم الهاتف أيضاً خاصية gyro-EIS الخاصة بالمثبت الإلكتروني. مواصفات أخري للهاتف : ‌كالمتوقع يأتي الهاتف مع سماعات ستيريو تعطي تجربة صوتية مميزة ، لكن لا يوجد مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌لا يدعم الهاتف ترددات الراديو FM.

‌لكن يأتي مع دعم خاصية الـNFC.

‌بصمة الهاتف تعمل بمستشعر موجود بالكاميرا الأمامية لالغاء قفل الهاتف عن طريق Face ID.

‌كذلك يتوفر دعم للعديد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، الجيروسكوب ، والضغط الجوي.

‌كما يوجد بالهاتف بطارية ليثيوم أيون – لم تعلن الشركة عن سعتها بعد- تدعم الشحن السريع بقدرة 20 وات ، عن طريق مدخل شحن من نوع Lightning, USB 2.0.

‌تدعم كذلك الشحن اللاسلكي عن طريق شاحن آبل الـMagSafe بقدرة 15 وات ، أو باستخدام أية شواحن لاسلكية أخري بقدرة 7.5 وات فقط.

‌يأتي الهاتف مع وفرة من الألوان حيث يأتي بالألوان : الأزرق ، الأسود ، الفضي ، والذهبي. سعر هاتف Iphone 13 pro max : ‌1100$ للنسخة الأقل من الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 17290 جنية مصري.

‌1200$ لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 18860 جنية مصري.

‌1400$ لنسخة 512 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 22000 جنية مصري.

‌1600$ للنسخة الأعلي من الهاتف 1 تيرابايت ، أو ما يساوي 25145 جنية مصري. مواصفات هاتف Iphone 13 pro max :كاميرا هاتف Iphone 13 pro max :مواصفات أخري للهاتف :سعر هاتف Iphone 13 pro max :

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