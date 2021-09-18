أخبار اليمن : الخطري تواسي آل سيف الدين

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الخطري تواسي آل سيف الدين

بعثت الامين العام المساعد لقطاع المرأة للمؤتمر الشعبي العام فاطمة الخطري برقية عزاء ومواساة إلى الحان سيف الدين، احدى كوادر الأمانة العامة للمؤتمر، والى كافة أفراد الأسرة، وذلك بوفاة والدتها الفاضلة. الخطري تواسي آل سيف الدينبعثت الامين العام المساعد لقطاع المرأة للمؤتمر الشعبي العام فاطمة الخطري برقية عزاء ومواساة إلى الحان سيف الدين، احدى كوادر الأمانة العامة للمؤتمر، والى كافة أفراد الأسرة، وذلك بوفاة والدتها الفاضلة. وقد عبرت الامين العام المساعد لقطاع المرأة باسمها ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر، عن صادق العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل. سائلة المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويعصم قلوب أهلها وذويها بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".



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