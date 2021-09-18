البرلمان العربى بندد بإعدام الحوثيين 9 بين طفل فى صنعاء

جدة - نرمين السيد -

ودعا البرلمان العربى كافة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذا العمل الإرهابى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لضمان محاكمة مرتكبى هذه الجريمة ضد الإنسانية، التى تضاف إلى السجل الإرهابى لميليشيا الحوثى.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب اليمنى، أن جريمة إعدام المواطنين التسعة فى صنعاء تعد فاجعة حقيقية ودليلاً قاطعاً على تسييس القضاء من قبل ميليشيات الحوثى.

وقالت رئاسة البرلمان فى بيان، اليوم السبت، إن مشاهد الإعدامات المروعة، لاسيما مشهد الطفل الذى لم يستطع الوقوف على قدميه وهو يترقب الإعدام، مؤلمة للغاية ويجب أن تحاكى ضمير العالم، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

كما ناشدت العالم ومنظماته المعنية العمل على إنقاذ الشعب اليمنى "من هذه العصابة الإرهابية التى تمارس الإعدام بكل وحشية وقسوة وعلى طريقة داعش وبأسلوبها وتقتل الأبرياء بدون مبرر وتقيم محاكمات صورية تفتقد لأبسط قواعد القانون الدولى والإنسانى"، مشددة على أن "ميليشيات الحوثى تصر على مواصلة إرهاب المجتمع اليمنى وتستمر فى ممارساتها.

يذكر أن الحوثيين كانوا أعدموا 9 أشخاص، بينهم قاصر، بالرصاص، فى وقت سابق اليوم، بصنعاء، بعد اتهمامهم بالتورط بمقتل رئيس مجلسهم السياسى، صالح الصماد.

كما أظهرت مقاطع مصورة انتشرت بين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعى، عناصر من ميليشيا الحوثى تفرغ الرصاص فى رأس الموقوفين، وهم ملقون على الأرض.