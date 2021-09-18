فرنسا تتهم الولايات المتحدة وأستراليا بالكذب وتعلن عن أزمة خطيرة

جدة - نرمين السيد - وقال لو دريان، فى حديث لقناة "France 2"، مساء اليوم السبت، إن قضية العقد حول إنشاء الغواصات للجيش الأسترالى أدت إلى "أزمة خطيرة" فى العلاقات بين باريس من جهة وواشنطن وكانبيرا من جهة أخرى، متهما إياهما بالكذب.
وأشار لو دريان إلى أن استدعاء السفيرين الفرنسيين من الولايات المتحدة وأستراليا كان يهدف إلى إظهار استياء باريس ومراجعة العلاقات.
وشدد على أن استدعاء باريس سفيرها من واشنطن، لأول مرة فى تاريخ علاقاتهما الثنائية، يعكس خطورة الأزمة الراهنة، مبينا أن تصرفات الولايات المتحدة تجاه الحليف الذى تمثله فرنسا غير مقبولة.
كما اتهم وزير الخارجية الفرنسى بريطانيا بـ"الانتهازية المستمرة" على خلفية قضية الغواصات.
ومساء الجمعة أعلن لودريان أن باريس قررت استدعاء سفيريها من واشنطن وكانبيرا على خلفية إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا خطة لبناء غواصات نووية للجيش الأسترالى.
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