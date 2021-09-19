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عمر شويل - جدة بيت الزكاة الكويتي حجز موعد استلام مساعدات بيت الزكاة، يعد حجز موعد لاستلام مساعدات بيت الزكاة هو أحد أفضل الخدمات التي تقدمها بوابة بيت الزكاة الإلكترونية في دولة الكويت، حيث قامت هيئة بيت الزكاة بإنشاء موقع إلكتروني لتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها بيت الزكاة وتيسير وصول المساعدات المادية للمستحقين، والعمل على تنفيذ فكرة التكافل الاجتماعي والزكاة التي تعد نظام تكافلي شامل فرضه الإسلام تنفيذا منظما وعادل.

رابط بيت الزكاة الكويتي حجز موعد

قم أولا بالدخول عبر الرابط الخاص بوابة بيت الزكاة الإلكترونية.

الرابط السابق هو الرابط الخاص باستمارة حجز موعد استلام المساعدات مباشرة.

قم بإدخال الرقم المدني الخاص بك أو رقم الملف.

اختر أيقونة الدخول وقم باتباع التعليمات لحجز موعد مناسب.

قم بالضغط على أيقونة تأكيد الموعد.

بيت الزكاة الكويتي

إن بيت الزكاة الكويتي هو عبارة عن مؤسسة حكومية من القطاع العام في الكويت، تأسس في عام 1982 ميلادية، وتم اعتماده منذ ذلك الحين كمنشأة حكومية عامة يتم العمل فيها بميزانيتها الخاصة المستقلة عن باقي الجهات الحكومية.

كما أطلق عليها بيت الزكاة إقرارا بالهدف الأساسي وراء إنشائها وهو سعي الدولة في ترسيخ مبدأ من مبادئ الإسلام يعطي درسا في التكافل الاقتصادي والاجتماعي لكل الأنظمة المالية والدول والعلاقات الإنسانية، وهو الزكاة، بينما قامت الدولة من خلال بيت الزكاة بإحياء الأعمال الزكوية مرة أخرى عن طريق توفير خدمات عديدة مادية وصحية وغيرها من الخدمات للمحتاجين لكي يتم تطبيق فكرة التغطية المالية إسلاميا.

تفاصيل حجز موعد استلام الشيك من بوابة بيت الزكاة

أعلن بيت الزكاة مؤخرا عن بدء العمل على خدمة حجز الموعد المسبق قبل القيام بالتوجه واستلام المساعدات، والتي تتم بشكل إلكتروني وقد بدأ بالفعل العمل بها وتنفيذها، وقد أحدثت فارق كبير في سير الإجراءات والروتين الخاص بالعمل واستلام الشيكات ووصولها، حيث يقوم المواطن بحجز موعد بشكل مسبق من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة ببيت الزكاة الكويتي.

ويختار الموعد المناسب للتوجه لاستلام الشيك، كما أن تطبيق العمل بخدمات الحجز المسبق قد بدأ في تاريخ 12/7/2020 من العام الماضي، مما أدى إلى تيسير جميع إجراءات استلام المساعدات المادية على المواطنين من خلال تنظيم سير العمل، والاستلام بموعد ووقت محددين توفيرا للوقت والمجهود ومنعا للتزاحم، كما أن ذلك كان التزاما بالإجراءات الاحترازية لفيروس الكورونا.

ختامًا لقد عرضنا لكم رابط بيت الزكاة الكويتي حجز موعد والتي تعتبر وسيلة لحجز موعد في بيت الزكاة والحصول على مختلف الخدمات بشكل إلكتروني، كوسيلة للتسهيل على المواطنين الحصول على الخدمات التي يرغبون بها.